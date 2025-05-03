Elazığ'da Ayı Üzüm Bağlarına Zarar Verdi - Son Dakika
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Elazığ'da Ayı Üzüm Bağlarına Zarar Verdi

Elazığ\'da Ayı Üzüm Bağlarına Zarar Verdi

Ağın'da bir ayı, üzüm bağlarına dadanarak bahçeye zarar verdi; vatandaş o anları kaydetti.

03.05.2025 10:17
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Elazığ'ın Ağın ilçesinde ayı, üzüm bağlarına dadanarak bahçeye zarar verdi.

Ağın ilçesi Modanlı köyü yakınlarında bulunan üzüm bağlarında bir vatandaş, ayı ile karşılaştı. Babasına da haber veren vatandaş, ayıyı korkutmak için yanına kadar geldi. Bir süre dev hayvan ile göz göze gelen Mustafa Karagöz isimli vatandaş, mesafeyi koruyarak hayvanın uzaklaşmasını bekledi. Ayı, bir süre sabit kaldıktan sonra daha sonra koşarak uzaklaştı. Dev hayvan üzüm bağlarına zarar verirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Elazığ'da Ayı Üzüm Bağlarına Zarar Verdi - Son Dakika

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