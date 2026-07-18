Elazığ\'da Bacağı Kırık Sokak Kedisine Müdahale

Elazığ'da bacağı kırık halde bulunan sokak kedisi, sağlıkçılar tarafından acil servis ünitesinde tedavi altına alındı.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde sağ ön bacağı kırık halde bulunan bir sokak kedisi, sağlıkçılar tarafından acil servis ünitesinde tedavi altına alındı. Sağ ön bacağının üzerine basamayan ve hareket etmekte güçlük çeken bir kediyi fark eden sağlıkçılar, hayvana müdahale etmek üzere odaya taşıdı. Tedavi esnasında kedinin hareket etmesini engellemek ve güvenli bir çalışma alanı sağlamak amacıyla bir karton kutudan yararlanıldı. Görüntülere yansıyan olayda, sağlıkçı ekibinin koordineli bir şekilde çalıştığı, bir sağlıkçı kediyi sabit tutarken, diğerlerinin kırık bacağa tıbbi atel yerleştirerek sargı bezi ve flasterlerle sabitleme işlemini gerçekleştirdiği görüldü.

Bu kez hastaya değil sokak kedisine alçı uygulayan ekibin müdahalesiyle sağ ön bacağı tamamen sabitlenen kedinin genel sağlık durumunun iyi olduğu ve sonraki bakım sürecinin takip edileceği bildirildi. - ELAZIĞ