Elazığ'da Bağımsız Muhtar Yeniden Seçildi - Son Dakika
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Elazığ'da Bağımsız Muhtar Yeniden Seçildi

Elazığ\'da Bağımsız Muhtar Yeniden Seçildi

Elazığ'ın Salıbaba Mahallesi Muhtarı Muhammet Hacı Güneş, 2023 seçimlerinde bağımsız milletvekili adayı olmasına rağmen kazanamayınca hastaneye kaldırılmıştı. Ancak Muhtar Güneş, yerel seçimlerde tekrar muhtar seçildi ve 2028 seçimlerinde milletvekili adayı olacağını açıkladı. Muhtar Güneş, vatandaşları gezerek oy istemeye başladı.

26.04.2024 10:15
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Elazığ'da 14 Mayıs 2023 seçimlerinde bağımsız milletvekili olan ve kazanamadığını öğrendiğinde hastaneye kaldırılması ile gündeme gelen Salıbaba Mahallesi Muhtarı Muhammet Hacı Güneş, yerel seçimlerde yeniden muhtar seçildi. Muhtar Güneş, 2028 seçimlerinde milletvekililği için yine aday olacağını belirterek, şimdiden vatandaşları gezerek oy istemeye başladı.

Elazığ'da 14 Mayıs 2023 seçimlerinde ilginç tavırları ve projeleri ile dikkat çeken, kazanamamasının ardından hastaneye kaldırılması ile gündeme gelen Salıbaba Mahallesi Muhtarı Muhammet Hacı Güneş, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 13 oy farkla yeniden mahalle muhtarlığını kazandı. Muhtar Güneş, yerel seçimlerin ardından hemen kolları sıvayarak, 2028 yılında yapılması planlanan genel seçimlerde yeniden aday olacağını belirtti. Mahalle sakinlerinin desteğini alarak seçim çalışmalarına start veren Muhtar Güneş, 2028 yılında milletvekili seçilerek gençlere çay, çorba, kuru fasulye ve pilav yedireceğini belirtti.

"Muhtarlığı siyasette önümüzün açılması için tercih ettik"

31 Mart seçimlerinde yeniden muhtar seçildiğini belirten Salıbaba Mahallesi Muhtarı Muhammet Hacı Güneş, "Allah Salıbaba halkından, bizleri destekleyen vatandaşlarımızdan razı olsun. Muhtarlığı siyasette önümüzün açılması için tercih ettik. Önümüzdeki 2028'de Allah nasip ederse hedefimiz Meclise gitmektir. Elazığ'daki vatandaşların sorunlarını dinleyip dile getirmektir. Vatandaşlarımızla birlikte el birliği içerisinde Elazığ'ı yönetip belirli bir yerlere getireceğiz. Tüm siyasetçilerle oturup kalkan birisiyim. Bir siyasi tecrübem de var. Elazığ'da milletvekilini aratmayacak kariyere sahibim. Vatandaşlardan oy istiyorum. Vatandaşlar bağımsız milletvekili adayı olduğum zaman bana oy vermedikleri için pişmanlar. Ben 2028 seçimlerinde mutlaka aday olacağım. O Meclise giderek, o kırmızı koridorlarda gezeceğim. Gençlerimize çay, çorba, kuru fasulye ve pilav yedireceğiz" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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