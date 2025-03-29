Elazığ'da Bayram Öncesi Mezarlık Ziyareti Yoğunlaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Elazığ'da Bayram Öncesi Mezarlık Ziyareti Yoğunlaştı

Elazığ\'da Bayram Öncesi Mezarlık Ziyareti Yoğunlaştı

Ramazan Bayramı öncesinde Elazığ'da vatandaşlar, hayatını kaybeden yakınlarını anmak için Asri Mezarlığına akın etti. Elazığ Belediyesi, mezarlıkta Yasin-i Şerif kitabı ve badem şekeri ikram etti, ayrıca fidan dağıtımı yapıldı.

29.03.2025 11:35  Güncelleme: 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da vatandaşlar, Ramazan Bayramı öncesinde hayatını kaybeden yakınlarını anmak için Asri Mezarlığına akın etti.

Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü, ziyarete gelenlere Yasin-i Şerif kitabı ve badem şekeri ikram ederken, Orman Bölge Müdürlüğü ücretsiz fidan dağıtımı gerçekleştirdi. Bayram öncesinde mezarlıkta duygusal anlar yaşanırken, yoğun ziyaretçi akını dikkat çekti.

Ziyarete gelenler, sevdiklerinin mezarlarını temizleyip çiçekler dikerek dualar ederken, duygusal anlar yaşandı. Vatandaşlar, bayram öncesinde kaybettikleri yakınlarını anmanın huzurunu yaşadıklarını ifade etti.

Öte yandan, Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü, mezarlığa gelen vatandaşlara Yasin-i Şerif kitabı ile badem şekeri ikram etti. Ayrıca Orman Bölge Müdürlüğü tarafından mezarlık girişine konuşlandırılan tırda ücretsiz fidan dağıtımı gerçekleştirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Elazığ Belediyesi, Ramazan Bayramı, Yerel Haberler, Etkinlikler, 3-sayfa, Kültür, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Elazığ'da Bayram Öncesi Mezarlık Ziyareti Yoğunlaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gine’de Recep Tayyip Erdoğan Camii açıldı Gine'de Recep Tayyip Erdoğan Camii açıldı
Efsane ismin ve eşinin cenazesi sahipsiz kaldı Efsane ismin ve eşinin cenazesi sahipsiz kaldı
Michael Schumacher’den iyileşmesini bekleyen hayranlarını yıkan haber Michael Schumacher'den iyileşmesini bekleyen hayranlarını yıkan haber
Sahte haritalar, heykeller ve papazla köylülerin neyi var neyi yok çaldılar Sahte haritalar, heykeller ve papazla köylülerin neyi var neyi yok çaldılar
E-Devlet’e yeni hizmet eklendi E-Devlet'e yeni hizmet eklendi
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı
Camide siyasi tartışma İmam araya girmek zorunda kaldı Camide siyasi tartışma! İmam araya girmek zorunda kaldı
ABD İç Güvenlik Bakanı, ülkedeki göçmenlere hapishaneden mesaj verdi: Hemen gidin ABD İç Güvenlik Bakanı, ülkedeki göçmenlere hapishaneden mesaj verdi: Hemen gidin
Gözlerin çevrildiği okulda ’başörtüsü’ krizi büyüyor Müdür baygınlık geçirdi Gözlerin çevrildiği okulda 'başörtüsü' krizi büyüyor! Müdür baygınlık geçirdi
İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor DEM Parti’den dikkat çeken karar İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor! DEM Parti'den dikkat çeken karar
Myanmar’daki depremlerde can kaybı artıyor Ölü sayısı bini aştı Myanmar'daki depremlerde can kaybı artıyor! Ölü sayısı bini aştı

12:36 Camide siyasi tartışma İmam araya girmek zorunda kaldı Camide siyasi tartışma! İmam araya girmek zorunda kaldı
12:12 ABD İç Güvenlik Bakanı, ülkedeki göçmenlere hapishaneden mesaj verdi: Hemen gidin ABD İç Güvenlik Bakanı, ülkedeki göçmenlere hapishaneden mesaj verdi: Hemen gidin
10:12 Gözlerin çevrildiği okulda ’başörtüsü’ krizi büyüyor Müdür baygınlık geçirdi Gözlerin çevrildiği okulda 'başörtüsü' krizi büyüyor! Müdür baygınlık geçirdi
07:44 İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor DEM Parti’den dikkat çeken karar İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor! DEM Parti'den dikkat çeken karar
07:07 Myanmar’daki depremlerde can kaybı artıyor Ölü sayısı bini aştı Myanmar'daki depremlerde can kaybı artıyor! Ölü sayısı bini aştı
16:56 Dünyanın en uzun kuyruklu kedisi, Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi Dünyanın en uzun kuyruklu kedisi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
16:47 Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı
16:38 E-Devlet’e yeni hizmet eklendi E-Devlet'e yeni hizmet eklendi
16:31 Sahte haritalar, heykeller ve papazla köylülerin neyi var neyi yok çaldılar Sahte haritalar, heykeller ve papazla köylülerin neyi var neyi yok çaldılar
16:17 Michael Schumacher’den iyileşmesini bekleyen hayranlarını yıkan haber Michael Schumacher'den iyileşmesini bekleyen hayranlarını yıkan haber
16:09 Efsane ismin ve eşinin cenazesi sahipsiz kaldı Efsane ismin ve eşinin cenazesi sahipsiz kaldı
16:02 Gine’de Recep Tayyip Erdoğan Camii açıldı Gine'de Recep Tayyip Erdoğan Camii açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2025 13:19:42. #7.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da Bayram Öncesi Mezarlık Ziyareti Yoğunlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement