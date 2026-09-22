Elazığ\'da bulduğu cüzdanın sahibine 10 TL gönderen şahıs, cüzdanı teslim etti

Elazığ'da bulduğu cüzdanın sahibine 10 TL gönderen şahıs, cüzdanı teslim ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'da bir çay ocağında otururken koltukta cüzdan bulan şahıs, sahibine ulaşmak için banka kartındaki IBAN'a 10 TL yollayıp açıklamaya telefon numarasını ekledi. Hesabına gelen 10 TL ve açıklamayı gören cüzdan sahibi numarayı arayıp buluştu, cüzdanını geri aldı.
Elazığ'da bir şahıs bulduğu cüzdanın sahibine, hesabına 10 TL gönderip açıklama kısmına numarasını yazarak ulaştı.
Edinilen bilgiye göre, çay ocağında oturan Hidayet K., koltuk üzerinde bir cüzdan buldu. Cüzdanın sahibine ulaşmaya çalışan şahıs, çok ilginç bir yöntem denedi. Hidayet K., banka kartı üzerindeki IBAN'a 10 TL gönderdi ve açıklama kısmına "Cüzdanınızı bulduk, buradan ulaşabildik" ifadesini yazarak kendi telefon numarasını bıraktı. Hesabına para geldiğini gören ve açıklama kısmını okuduğunda cüzdanını düşürdüğü fark eden Rıdvan Y., numarayı arayarak iletişime geçti. Rıdvan Y., ardından Hidayet K. ile buluşarak cüzdanını teslim aldı.
Kaynak: İHA
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