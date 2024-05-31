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Elazığ'da çatı arasında sıkışan güvercini, itfaiye ekipleri kurtardı

ELAZIĞ - Elazığ'da çatı arasında sıkışan güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Abdullahpaşa Mahallesi 252. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çatı arasında bir güvercinin sıkıştığını gören apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven kurarak çatı arasında sıkışan güvercine ulaştı. Ekipler tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan güvercin daha sonra doğal ortamına bırakıldı.

Vatandaşlar, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.