Elazığ'da çatı arasında sıkışan güvercini, itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
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Yerel

Elazığ'da çatı arasında sıkışan güvercini, itfaiye ekipleri kurtardı

Elazığ'da çatı arasında sıkışan bir güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Abdullahpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, apartman sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri, merdiven kurarak çatı arasında sıkışan güvercine ulaştı ve kurtardı. Güvercin daha sonra doğal ortamına bırakıldı ve vatandaşlar itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

31.05.2024 20:47
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Elazığ'da çatı arasında sıkışan güvercini, itfaiye ekipleri kurtardı

ELAZIĞ - Elazığ'da çatı arasında sıkışan güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Abdullahpaşa Mahallesi 252. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çatı arasında bir güvercinin sıkıştığını gören apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven kurarak çatı arasında sıkışan güvercine ulaştı. Ekipler tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan güvercin daha sonra doğal ortamına bırakıldı.

Vatandaşlar, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Elazığ'da çatı arasında sıkışan güvercini, itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

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