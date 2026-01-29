Şehir Lokantası büyük ilgi görüyor - Son Dakika
Şehir Lokantası büyük ilgi görüyor

29.01.2026 15:52  Güncelleme: 15:54
Elazığ Belediyesi'nin hayata geçirdiği Şehir Lokantası, uygun fiyatları ve kaliteli hizmeti ile vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor. Modern mimarisi ve hijyenik ortamıyla günde 600 kişiye hizmet veren lokanta, 4 çeşit yemeği yalnızca 60 TL'ye sunuyor.

Elazığ'da hizmete giren Şehir Lokantası, ekonomik fiyatları ve kaliteli hizmetiyle vatandaşların yoğun ilgisini görmeye devam ediyor.

Hayata geçirdiği yatırımlarla şehre önemli kazanımlar sağlayan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, diğer bir yandan da sosyal belediyecilik anlayışı ile örnek hizmetlere imza atmayı sürdürüyor. Bu kapsamda toplumun her kesimine hitap eden, uygun fiyatları ve kaliteli hizmet anlayışıyla vatandaşların beklentilerini karşılayan Şehir Lokantası, yoğun ilgi görüyor. Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde toplam 300 metrekare kapalı alan üzerinde günde ortalama 600 kişiye hizmet veren Şehir Lokantası; tam donanımlı, modern mimari yapısı ve şık iç tasarımı ile konuklarına lezzetli, sağlıklı ve kaliteli yemekleri ekonomik şartlarda sunuyor. Şehir Lokantası'nda 4 çeşit yemek, sadece 60 TL'ye tüketici ile buluşuyor.

Elazığ Belediyesi Şehir Lokantası'na ilk kez geldiğini aktaran Hanifi Çimiş, "Şehir Lokantası'ndaki hijyene güvendiğim için burayı tercih ettim. Çalışanların iletişimi ve hizmeti de gayet iyi. Belediyenin denetiminde olduğu için Şehir Lokantası'nda gönül rahatlığı ile yemek yiyebiliyoruz. Bundan sonra sürekli gelmeyi düşünüyorum" dedi.

Şehir Lokantası'nın doyurucu bir menüye sahip olduğunu belirten İsmail Demirtaş ise "Haftada birkaç kez Şehir Lokantası'na geliyoruz. Burada hijyen kuralları çerçevesinde çok temiz yemekler üretiliyor. Hizmet kalitesi de gayet iyi. Elazığ Belediye Başkanımız Sayın Şahin Şerifoğulları'nı başarılı buluyorum ve kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

