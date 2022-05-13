Elazığ'da engellilerin dostluk maçı renkli görüntüler oluşturdu - Son Dakika
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Elazığ'da engellilerin dostluk maçı renkli görüntüler oluşturdu

13.05.2022 15:25
Elazığ'da engellilerin dostluk maçı renkli görüntüler oluşturdu

Elazığ'da Engelliler Haftası çerçevesinde engelliler arasında düzenlenen dostluk maçı renkli görüntülere sahne oldu.

Elazığ'da Engelliler Haftası çerçevesinde engelliler arasında düzenlenen dostluk maçı renkli görüntülere sahne oldu.

Elazığ'da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası çerçevesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kurumlarda kalan engelliler arasında dostluk maç yapıldı. Ahmet Yılmaz sentetik çim sahada engelliler arasında düzenlenen maç, renkli görüntülere sahne oldu. Her iki takıma kupa, maça katılan bütün engellilere ise madalya verildi. Etkinliğe Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen, Engelli ve Yaşlı Hizmetlerinden Sorumlu İl Müdür Yardımcısı Faruk Aydın, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Çetin Özmen, Hazar Baba Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Cevdet Saydam, kurum yetkilileri ve engelliler katıldı.

Engelliler Haftası olması münasebetiyle engelliler ile birlikte maç yaptıklarını ifade eden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen, 'Engelleri engelsiz hale getirmek için özel bireylerimiz ile bir araya geldik. Keyifli bir etkinlik oldu. Allah'a şükürler olsun ki sosyal devlet olma imkanlarını fazlası ile vermeye çalışan bir kurumuz. Özel bireylerimize yönelik sosyokültürel etkinliklerimiz devam edecektir" dedi. - ELAZIĞ

Elazığ'da engellilerin dostluk maçı renkli görüntüler oluşturdu
Elazığ'da engellilerin dostluk maçı renkli görüntüler oluşturdu
Elazığ'da engellilerin dostluk maçı renkli görüntüler oluşturdu
Elazığ'da engellilerin dostluk maçı renkli görüntüler oluşturdu
Elazığ'da engellilerin dostluk maçı renkli görüntüler oluşturdu
Elazığ'da engellilerin dostluk maçı renkli görüntüler oluşturdu
Elazığ'da engellilerin dostluk maçı renkli görüntüler oluşturdu

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Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Elazığ'da engellilerin dostluk maçı renkli görüntüler oluşturdu - Son Dakika


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