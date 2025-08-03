Elazığ\'da Fırıncılar Aşırı Sıcaklarda Çalışıyor

Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Elazığ'da fırıncılar, ateş başında ekmek parası için çalışıyor.

Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgası Elazığ'da da etkisini sürdürmeye devam ediyor. Hava sıcaklığının ortalama 40 dereceyi bulduğu kentte sıcaklardan etkilenen mesleklerin başında fırıncılar geliyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 300 derecelik fırınlarda ekmek ve yemek pişirimi yapan fırın ustaları, zorlu hava şartlarına rağmen ekmek parası kazanmaya çalışıyor. Sıcak hava ve ateşin etkisini çok fazla hisseden fırıncılar, zaman zaman ya kıyafetlerini ıslatıyor ya da elini, yüzünü soğuk su ile yıkayarak serinlemeye çalışıyor.

Uzun yıllardır fırıncılık yaptığını belirten Harun Can, "Havalar dışarıda 40 derecenin üzerinde ama biz fırında çalışıyoruz. Fırının sıcaklığı var sıcak ekmek ve yemekle beraber içeride bir sıcak hava dalgası oluşuyor. Dışarıda 40'ın üzerinde olan sıcaklık bizim çalışma ortamımızda 60 veya daha fazlasını bulabiliyor. Bu da bizi doğal olarak zorluyor. Bu işi yapıyoruz yıllardır. Ekmeğimizin peşinde olduğumuz için bu işi yapmak zorundayız. O yüzden de sıcaklığa katlanıyoruz" dedi.

Ateş başında ekmek pişiren usta Mehmet Durmuş ise, "Hava sıcak ama mecbur olduğumuz için çalışıyoruz. Hava sıcaklığı dışarının iki katı neredeyse 80 dereceyi buluyor" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ