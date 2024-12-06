Elazığ\'da Gebe İnek Çukura Düştü, İtfaiye Ekipleri Kurtardı

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Elazığ'da, yaklaşık 3 metrelik çukura düşen gebe inek, itfaiye ekipleri tarafından halatla bağlanarak kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre gebe inek, Elazığ merkeze bağlı Akçakiraz beldesinde evin bahçesinde bulunan yaklaşık 3 metrelik kuyuya düştü. İneğin kuyuya düştüğünü gören ve kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalışan belde sakinleri, başarısız olunca durumu Akçakiraz Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Elazığ Belediyesi itfaiyesinden destek istedi. Merdiven yardımıyla kuyuya inen itfaiye ekipleri güçlükle hareket eden gebe ineği halat bağlayarak iş makinası yardımıyla düştüğü yerden çıkararak sahibine teslim etti.

Vatandaşlar itfaiye ekiplerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - ELAZIĞ