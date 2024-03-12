Elazığ\'da Gönüllü Kadınlar Ramazan Ayında İhtiyaç Sahiplerine Yemek Ulaştırıyor

Elazığ'da gönüllü faaliyetler yapan Rızaiye Gönül Elçileri Derneği bünyesindeki gönüllü kadınlar, Ramazan ayında evlerinde yemek yapamayan yaşlı, yardıma muhtaç ve kimsesizlere hazırladıkları yemekleri ulaştırıyor.
Elazığ'da sivil toplum kuruluşu olan Rızaiye Gönül Elçileri Derneği öncülüğünde bir araya gelen gönüllü anneler, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi, evlerinde yemek yapamayan yaşlı ve kimsesizlere destek olmak için "iyiliğe ortak ol" sloganıyla çalışma başlattı. Yardıma gelen mahalledeki diğer gönüllü kadınlarla birlikte dernekte hayırseverlerin de desteğiyle çeşit çeşit yemekler yapıldı. El birliğiyle pişirilen üç çeşit yemek, tatlı ve salata paketleniyor, ardından önceden belirlenen engelli, yaşlı, yardıma muhtaç ve kimsesizlere evlerinde teslim ediliyor. Kentte yapılan çalışmada, Ramazan ayının ilk gününde 150 aile için yemek hazırlandı.
Gönüllülerden Tuba Zengin, "Dernek olarak bu sene Ramazan ayında oruç tutanlara yapılabilecek en hayırlı amelin sıcak yemek olabileceğini düşündük. Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelerimize erzak kolisi yerine, kolileri onlara verip Ramazan ayını sonlandırmak istemedik. Bu Ramazan da dernek gönüllüleri olarak zamanımız ve imkanımız olduğu için farkındalık oluşturmak adına sıcak yemek çıkartıp ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan ayında farklı yemekler çıkaralım dedik. İlk günde etli güveç, içli pilav, mercimek çorbası, salata ile birlikte 4 çeşit yemek ve tatlı çıkaracağız. Daha çok güçlenebilirsek sahuru da paketlerde hazırlayıp teslim etmek istiyoruz. Bu Elazığ halkının desteğiyle olabilecek bir şeydir. Derneğe destek verip yemeğin pişmesine vesile olan herkesten Allah razı olsun" dedi.
Gönüllülerden Arzu Yıldız ise "Dernek gönüllüleri, gönüllü anneler olarak burada yemek yapmaktayız. İhtiyaç sahibi ailelerimizin evlerine sıcak yemek girsin, aynı zamanda kendileri de bizler gibi sıcak yemekler yemesini istedik" diye konuştu. - ELAZIĞ
Son Dakika › Yerel › Elazığ'da Gönüllü Kadınlar Ramazan Ayında İhtiyaç Sahiplerine Yemek Ulaştırıyor - Son Dakika
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