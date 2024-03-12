Elazığ\'da \'Haydi Çocuklar Camiye Projesi\' ödül töreni düzenlendi

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Elazığ'da bu yıl 7'ncisi düzenlenen 'Haydi Çocuklar Camiye Projesi'nin ödül töreni düzenlendi. Minik öğrencilere teşvik için balonlarla süslenen camideki tören, renkli anlara sahne oldu.

Elazığ'da Çevre, İzcilik ve Kurtarma Spor Kulübü tarafından 'Haydi Çocuklar Camiye' Projesinin 7'ncisi düzenlendi. Proje çerçevesinde evde ve camide kıldıkları namazların vakit sayılarını toplayarak yarışmada çekiliş hakkı kazananlar için ödül töreni düzenlendi. Balonlarla süslenen İmamı Azam Camisinde düzenlenen tören, imam hatip Şinasi Bay'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından "Namazlarını Camide Kıl, Puanları Topla, Ödülünü Al" yarışmasında dereceye girenlerin yanı sıra bütün çocuklara hediyeler verildi. Aileleri ile birlikte katıldıkları törende çocuklar ödüllerini, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Veysel Özdemir, İl Müftüsü İrfan Üstündağ ve STK başkanlarının elinden aldı.

Proje hakkında kısa bilgi veren Elazığ İzcilik ve Spor Kulübü Başkanı Osman Gür, "Bu yıl yedincisi gerçekleştirilen 'Haydi Çocuklar Camiye' Projesi, 81 ildeki binlerce çocuğun katılımıyla tamamlandı. İnternetten kayıt yaptıran çocuklar kıldıkları namazları evlerinde ya da camilerde kıldıklarını internette işaretlediler. 22 Ocak Pazartesi günü sabah namazıyla başlayan proje, 31 Ocak Çarşamba günü yatsı namazıyla sona erdi. Yarışmaya katılan 6-13 yaş arası çocuklar, 10 gün boyunca namazlarını camide kılarak puan topladılar" dedi.

Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Veysel Özdemir ise 11 ayın sultanı Ramazan ayına girildiğini iftar ve sahurun önemine dikkat çekerek namaz alışkanlığının Ramazan ayında da aksatmadan devam edilmesi gerektiğini söyledi.

Elazığ İl Müftüsü İrfan Üstündağ da etkinliğe katılan anne ve babaları tebrik etti.

10 gün boyunca 5 vakit namazı cemaatle camide kılan çocuklardan 100'ü ödül almaya hak kazandı. - ELAZIĞ