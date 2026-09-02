Elazığ'da iki çocuk annesi Aysun Alpsoy, 15 yıllık birikimiyle açtığı döner dükkanında 3-4 kişiye istihdam sağlıyor - Son Dakika
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Elazığ'da iki çocuk annesi Aysun Alpsoy, 15 yıllık birikimiyle açtığı döner dükkanında 3-4 kişiye istihdam sağlıyor

Elazığ\'da iki çocuk annesi Aysun Alpsoy, 15 yıllık birikimiyle açtığı döner dükkanında 3-4 kişiye istihdam sağlıyor
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Elazığ'da iki çocuk annesi 42 yaşındaki Aysun Alpsoy, yemek sektöründe 15 yıl çalıştıktan sonra birikimiyle Mustafapaşa Mahallesi'nde kendi döner dükkanını açtı. Dev döner bıçağını eline alıp tezgahın başına geçen kadın girişimci, işletmesinde 3-4 kişiye de istihdam sağlıyor. Müşterilerin ilk başta şaşırdığını ancak sonra memnun kaldığını belirten Alpsoy, kadınların her alanda cesaretle yer alması gerektiğini vurguladı.

Elazığ'da iki çocuk annesi 42 yaşındaki Aysun Alpsoy, 15 yıllık birikimiyle kendi döner dükkanını açtı. Döner bıçağını eline alıp tezgahın başına geçen kadın girişimci işletmesinde 3-4 kişiye de istihdam sağlıyor.

Elazığ'da ikamet eden Aysun Alpsoy, 15 yıl boyunca yemek sektöründe çeşitli alanlarda çalıştı. Edindiği mesleki tecrübe ve birikimlerin ardından kendi işini kurma kararı alan Alpsoy, Mustafapaşa Mahallesi'nde açtığı dükkanda döner tezgahının başına geçti. Dev döner bıçağıyla pişen döneri incelikle keserek müşterilerine sunan Alpsoy, işletmesinde 3-4 kişiye de istihdam sağlıyor.

"Kendi işimi kurmak için yıllarca birikim yaptım"

Sektördeki 15 yıllık deneyiminin ardından kendi dükkanını açma sürecine değinen Aysun Alpsoy, "Yaklaşık 1,5 senedir Saray Döner'i işletiyorum ancak 15 senedir yemek sektörünün içerisindeyim. Yıllarca sayısız yerde çalıştım, Elazığ'da beni hemen herkes tanır. Çocuklarımın geleceği için başkalarının yanında uzun süre emek verdikten sonra 'Artık kendi işimi kurmalıyım' dedim. 15 yıl boyunca her yerde dişimden tırnağımdan artırdığım birikimlerle bu dükkanı açtım. Bir kadın olarak kendimde bu cesareti buldum ve çok şükür istediğim şeyi yaptım" dedi.

"O büyük döner bıçağıyla dönen döneri kendim kesiyorum"

Tezgah başında döner keserken müşterilerden aldığı tepkileri aktaran Alpsoy, "Mustafapaşa Mahallesi'nde dükkanı açtıktan sonra özellikle kadın müşterilerimiz çok memnun kaldı, herkes içeri rahatça girip yemeğini yiyebiliyor. Döner tezgahının başına geçip o büyük döner bıçağıyla dönen döneri kendim kesiyorum. Bazen gelen müşteriler 'Usta yok mu?' diye soruyor, tezgahtaki ustanın ben olduğumu görünce önce çok şaşırıyorlar, sonra da tebrik edip memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Bütün sorumluluk ve yük bende olduğu için işin zorluğu var ama yanımda çalışan 3-4 kişiyle birlikte bu işi yapmaktan çok mutluyum. Bence kadınlar daha hijyenik çalıştığı için yemek sektörü başta olmak üzere her alanda cesaretle yer almalılar" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Elazığ'da iki çocuk annesi Aysun Alpsoy, 15 yıllık birikimiyle açtığı döner dükkanında 3-4 kişiye istihdam sağlıyor - Son Dakika

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