Elazığ\'da İkinci El Kıyafetlere Yoğun İlgi

Elazığ'da bahçe, köy ve inşaat sezonunun başlaması ile birlikte tarihi bit pazarında satılan ikinci el kıyafetlere ilgi arttı.

Elazığ'ın tarihi bit pazarında sıfır kıyafetlerin yanı sıra ikinci el kıyafetler de satılıyor. Daha çok köy işleriyle uğraşan vatandaşların talep gösterdiği giyim mağazasında, pantolonlar ortalama 150, gömlekler ise ortalama 100 liradan alıcı buluyor.

İkinci el kıyafet dükkanı işleten Yılmaz Çağala, "İkinci el evde kalan elbiseleri buraya getirip satıyorlar. O kıyafetleri de işçiler ve köylüler götürüp giyiyorlar. Bağ ve bahçede, hayvanların yanında giyiyorlar. Vatandaş gidip dışarıda bir pantolona bin lira veya bin 500 lira vereceğine buraya gelerek 100 ile 150 lira arasında alıyor" dedi. - ELAZIĞ