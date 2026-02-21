Elazığ'da İstihdam Artışı - Son Dakika
Elazığ'da İstihdam Artışı

21.02.2026 10:40
Bakan Işıkhan, deprem sonrası sigortalı sayısının 2 milyon 56 bine ulaştığını açıkladı.

(ELAZIĞ) - Haber: Serra TAYLAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Deprem öncesinde bölgedeki sigortalı sayısı 1 milyon 888 bin iken deprem sonrası bu sayı yarı yarıya azaldı. Bugün itibarı ile bu rakam deprem öncesindeki sayının da üstüne çıkarak 2 milyon 56 bin kişiye ulaşmıştır. Bu veriler bize çalışma hayatının deprem öncesi verilerin de üstüne çıktığını gösterir. Millet ve devlet olarak büyük bir dayanışma gösterdik" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 'Yeni Evim, İlk İftarım' programı kapsamında Elazığ'a geldi. Elazığ'da bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunan Bakan Işıkhan daha sonra AK Parti Elazığ İl Binasında basın mensupları ile bir araya geldi.

Elazığ'da deprem sonrasında Elazığ'da yaklaşık 15 bin konutun hak sahiplerine teslim edildiğini ifade eden Işıkhan, deprem bölgesinde ise toplam 500 bin konutun teslim edildiğini belirtti. Deprem bölgesini en çok etkileyen unsurlardan biri olan çalışma hayatı ve istihdam konusundaki çalışmalara değinen Işıkhan, şunları söyledi:

"Prim borçlarını cezasız ve zamsız şekilde erteledik. Katılım payını kaldırarak 2,6 milyar liralık tutardan vatandaşlarımız lehine feragat ettik. SGK'ya verilmesi gereken belge ve beyannameler ile prim ödemelerinin sürelerini erteledik. İsteyen vatandaşlarımıza borçlarını 24 aya kadar faizsiz taksitlendirilmesini sağladık. Yapılandırma Kanunu kapsamında mücbir sebep hali devam eden il ve ilçelerde 2 Mart 2026'ya kadar yapılacak başvuruların ilk taksidinin 31 Mart 2026'da ödenmesine imkan tanıdık. Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği, toplum yararına programlar, işgücü uyum programı, istihdama dönüş programı gibi bir çok başlık altında deprem bölgesi illerimiz için özel kriterlerle belirlediğimiz hizmetleri tek tek hayata geçirdik. Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği kapsamında toplamda 193 bin vatandaşımız için toplam 1 milyar 694 milyon lira ödeme yaptık. OHAL kapsamındaki illerde işten çıkarmaları sınırlandırdık. Depremden etkilenen 11 ilimizde toplum yararına programı süresine ilişkin 9 ay çalışma ve 24 ay yasaklılık kuralını kaldırdık.  101 bin 337 kişilik toplum yararına program tahsis ederek 22 milyar 803 milyon lira ödenek sağladık."

"İşsizlik oranı 0,2 oranında azalarak yüzde 8,2 seviyesine düştü"

Deprem öncesinde bölgedeki sigortalı sayısı 1 milyon 888 bin iken deprem sonrası bu sayı yarı yarıya azaldı. Bugün itibarı ile bu rakam deprem öncesindeki sayının da üstüne çıkarak 2 milyon 56 bin kişiye ulaşmıştır. Bu veriler bize çalışma hayatının deprem öncesi verilerin de üstüne çıktığını gösterir. Millet ve devlet olarak büyük bir dayanışma gösterdik. TÜİK verilerine göre işsiz sayısı 2025 yılının son çeyreğinde 58 bin kişi azalmış, işsizlik oranı 0,2 oranında azalarak yüzde 8,2 seviyesindedir. Bu oran 11 çeyrektir tek hanede seyretmiştir. Ulusal istihdam İstihdamımız stratejimiz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz program ve stratejilerimizin olumlu yansımalarını istihdam tarafında da görüyoruz. Son çeyrekteki istihdamımız 136 bin kişi artarak 32 milyon 686 bine ulaşmıştır. İstihdam oranımız 0.1 artarak yüzde 49,1 seviyesine geldi. İşgücümüz 78 bin kişi artışla  35 milyon 599 bin kişi olmuştur. İşgücüne katılım oranı da yüzde 0,1 artış ile yüzde 53,5 olmuştur."

"Genç ve kadın işsizlik oranları son yılların en düşük seviyesinde"

Genç ve kadın istihdamında da önemli gelişmeler kaydettiklerini açıklayan Bakan Vedat Işıkhan genç işsizlik oranlarının 2005 yılından sonra en düşük seviyeye gerilediğini vurguladı. Işıkhan, "Genç işsizlik oranı yüzde 14,9'a gerilemiş, kadın işsizlik oranı yüzde 11,1 ile son 13 yılın en düşük seviyesine inmiştir. Bu verilerle odaklandığımız noktaların meyvelerini aldığımızı görmek bizi memnun etmektedir. Biz bu yola dün çıkmadık. Yürüyüşümüz günübirlik hesapların değil, asırlık bir davanın yürüyüşüdür. Niyetimiz bu milletin duasına layık olabilmek ve büyük, güçlü Türkiye'yi inşa etmektir" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

