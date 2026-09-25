Elazığ\'da itfaiye personeli, yangının ardından aracın üstünde ikindi namazı kıldı

Elazığ'da itfaiye personeli, yangının ardından aracın üstünde ikindi namazı kıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Elazığ'da arazi yangınını söndüren Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden bir personel, ikindi namazı vaktinin geçmesine dakikalar kala itfaiye aracının üstüne çıkıp namazını kıldı. Aşağıdemirtaş mevkiindeki o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Elazığ'da bir itfaiye personeli, çıkan arazi yangının söndürülmesinin ardından, ikindi namazı vaktinin geçmesine dakikalar kala yangın bölgesinde bulunan aracın üstüne çıkarak namazını kıldı.
Olay, Aşağıdemirtaş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazi yangını ihbarı üzerine bölgeye giden Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yoğun çalışmanın ardından çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın bölgesine giden itfaiye personeli, ikindi namazı vaktinin geçmesine dakikalar kala bölgede bulunan itfaiye aracının üstüne çıkarak namazını kıldı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
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