Elazığ\'da itfaiye personeli, yangının ardından aracın üstünde ikindi namazı kıldı

Elazığ'da bir itfaiye personeli, çıkan arazi yangının söndürülmesinin ardından, ikindi namazı vaktinin geçmesine dakikalar kala yangın bölgesinde bulunan aracın üstüne çıkarak namazını kıldı.

Olay, Aşağıdemirtaş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazi yangını ihbarı üzerine bölgeye giden Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yoğun çalışmanın ardından çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın bölgesine giden itfaiye personeli, ikindi namazı vaktinin geçmesine dakikalar kala bölgede bulunan itfaiye aracının üstüne çıkarak namazını kıldı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.