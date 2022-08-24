İyi Parti Karakoçan İlçe Başkanlığı Binasına Hırsız Girdi - Son Dakika
Üye Girişi

İyi Parti Karakoçan İlçe Başkanlığı Binasına Hırsız Girdi

24.08.2022 19:46

Elazığ’da, İYİ Parti Karakoçan İlçe Başkanlığı binasına hırsız girdi. İYİ Parti Karakoçan İlçe Başkanı Bekir Tosun, "Gece meçhul kişiler tarafından kapı kırılarak çeri girilmiştir. Partinin bilgisayarı çalınmıştır. Partimizin yükselişini hazmetmeyen kişiler vardır. Bu da bizi yolumuzdan alıkoymayacaktır. Olayı şiddetle kınıyorum" dedi.

Elazığ'da, İYİ Parti Karakoçan İlçe Başkanlığı binasına hırsız girdi. İYİ Parti Karakoçan İlçe Başkanı Bekir Tosun, "Gece meçhul kişiler tarafından kapı kırılarak çeri girilmiştir. Partinin bilgisayarı çalınmıştır. Partimizin yükselişini hazmetmeyen kişiler vardır. Bu da bizi yolumuzdan alıkoymayacaktır. Olayı şiddetle kınıyorum" dedi.

İYİ Parti Karakoçan İl Başkanlığı binasına dün gece kapıyı kırarak giren hırsız ya da hırsızlar, partinin bilgisayarını çaldı. Emniyet olayla ilgili soruşturma başlatırken İYİ Parti Elazığ İl Başkanı Servet Gürgözeler, "Bu menfur saldırıyı yapanların kısa sürede yakalanacağından ve adalete teslim edileceğinden kuşkumuz yoktur. Son dönemlerde İYİ Parti'mizin çalışmalarını sabote etmeye ve durdurmaya yönelik atılan adımların hepsi bertaraf edilecek, emniyetimiz olayın faillerini kısa sürede yakalayıp adalete teslim edecektir. İYİ Parti'miz Türkiye'nin umududur" açıklamasını yaptı.

"BİZİ YOLUMUZDAN ALIKOYAMAYACAK"

İYİ Parti Karakoçan İlçe Başkanı Bekir Tosun ise "Gece meçhul kişiler tarafından kapı kırılarak çeri girilmiştir. Partinin bilgisayarı çalınmıştır. Partimizin yükselişini hazmetmeyen kişiler vardır. Bu da bizi yolumuzdan alıkoymayacaktır. Olayı şiddetle kınıyorum" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Elazığ'da İYİ Parti ilçe binasında hırsızlık Elazığ'da İYİ Parti ilçe binasında hırsızlık
Kaynak: ANKA

Karakoçan, İYİ Parti, Hisarcık, Elazığ, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İyi Parti Karakoçan İlçe Başkanlığı Binasına Hırsız Girdi - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
19:21 Beykoz'daki evine el konulan Sedat Peker, ilk kez konuştu: 25 senedir ailemize aitti, babamın hatıraları var
19:09 Kopenhag taraftarları Trabzon'da! Fenerbahçe aleyhine küfürlü tezahüratlar yaptılar
19:03 Millet ve Cumhur'dan sonra, içinde HDP'nin de olduğu yeni bir ittifak daha doğuyor!
18:25 Marmaris'te safari aracının devrildiği kazadan ilk görüntüler geldi!
18:02 İsviçre'de duygulandıran anlar! 7 yıl önce ayrıldığı yavru aslanları ziyaret eden kadın sevgiyle karşılandı
17:53 Muğla'da safari aracı devrildi! Korkunç kazada 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
17:47 CHP lideri Kılıçdaroğlu sosyal medyadan vatandaşlara seslendi: Borçlarınızı ödemeyin, seçimden sonra ben hesaplaşacağım
17:33 Deneyimli hoca Jorge Jesus'tan Galatasaray ve Beşiktaş taraftarının tepkisini çeken "Küçük takım" göndermesi
17:17 Onur Buldu'nun ayrılığı ile sarsılan Güldür Güldür'e 3 bomba transfer!
17:17 Emine Erdoğan, çiftçi kadınlarla tarlaya girip topladığı domateslerden menemen yaptı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 19:46:28. #1.12#
SON DAKİKA: İyi Parti Karakoçan İlçe Başkanlığı Binasına Hırsız Girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement