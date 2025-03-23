Elazığ\'da Kadın Kürsübaşı Ekibi Geleneği Yaşatıyor

Elazığ'da UNESCO dünya kültür mirası temsili listesinde yer alan Kürsübaşı geleneğini yaşatmak için alışagelmişin dışında Kadın Kürsübaşı ekibi kuruldu. Birbirinden farklı türkülerin seslendirildiği Kadın Kürsübaşı, vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.

Elazığ Belediyesi tarafından UNESCO dünya kültür mirası temsili listesinde yer alan Kürsübaşı geleneğini yaşatmak ve tanıtmak için çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede alışagelmişin dışında Kadın Kürsübaşı ekibi kuruldu. Tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan Musiki Müzesi'nde düzenlenen kürsübaşı etkinliğinde kadınlar, birbirinde farklı yöresel türküleri seslendiriyor. Kadınların kürsübaşı yaptığı duyan vatandaşlar ise merak ile salona akın ediyor.

Musiki Toplulukları Koro Şefi Tuna Bozkurt, "Kültürümüz olan Kürsübaşı geleneğini yaşatmak adına çalışmamız sürüyor. Genelde erkeklerle bu işi yürütüyoruz. Kadın eğitmen arkadaşlarımızın böyle bir düşüncesi oldu ve gelip biz sundular. Belediye başkanımız Şahin Şerifoğulları'nın bize sunduğu imkanlar doğrultusunda böyle bir ekip kurduk. İlk defa böyle bir ekip kuruldu. İnşallah belediyemiz adına çok güzel ve farklı etkinliklerle devam edeceğiz. 2 aylık bir oluşum. Bayağıda talep var. Güzel projelere imza atacağız" dedi.

Kadın sanatçılardan Seda Kalkan, "Kadının elinin değdiği her şeyin güzelleştiği inancıyla yola çıkarak böyle bir projeye adım atmak istedim. Tuna hocam ve eğitmen arkadaşlarım sayesinde Elazığ Kürsübaşı Kadın Topluluğunu kurduk. Bizlere destek veren Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları'na teşekkürlerimizi iletiyoruz. Şuanda çok ilgi görmekteyiz. Merak uyandırdığımızı düşünüyoruz. Bizlere karşı çok büyük bir ilgi var. Elazığ Kürsübaşı geleneğini yaşatmaktayız. Bu geleneğin unutulduğunu hissediyordum. Tekrardan yaşatmak adına böyle bir proje yapmak istedim" diye konuştu. - ELAZIĞ