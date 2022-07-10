Elazığ'da kalan Ahıska Türkleri bayramlaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ'da kalan Ahıska Türkleri bayramlaştı

10.07.2022 09:15
Elazığ'da kalan Ahıska Türkleri bayramlaştı

Ukrayna'nın Herson kentinden kurtarılarak Elazığ'a getirilen Ahıskalı Türkler, ilk defa kendi vatanlarında bayramlaştı.

Ukrayna'nın Herson kentinden kurtarılarak Elazığ'a getirilen Ahıskalı Türkler, ilk defa kendi vatanlarında bayramlaştı.

Ukrayna'da devam eden savaşta ülkede mahsur kalan Ahıska Türklerinin tahliyesi 10 Mayıs Salı günü itibariyle Herson kentinden Elazığ'a başlamıştı. Bu çerçevede toplamda 8 kafile halinde bin 300 kişiden fazla Ahıska Türkü kente gelerek, Aşağıdemirtaş Geçici Konaklama Merkezine yerleştirildi. Burada hayatlarını sürdüren Ahıska Türkleri, kendi öz vatanlarında ilk defa bayram yaşamanın sevincini yaşadı. Elazığ Valiliği ve Belediyesi tarafından Ahıska Türklerinin kaldığı konteyner kentte bayramlaşma programı düzenlendi. Düzenlenen programda kesilen kurbanlıklar, yemek yapılarak dağıtıldı. DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'un birlik beraberlik mesajı ise DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar tarafından iletilerek, Ahıskalı Türklerin tüm İslam alemi ile dayanışma içinde olacağını belirtti.

Bayramlaşma programında açıklamalarda bulunan DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, "Valimiz, Elazığ milletvekilimiz ve belediye başkanımızla konteyner kentte yaşayan tüm halkımızın bayramını dayanışma içinde kutladık. Genel başkanımızın Kurban Bayramı için gönderdiği mesajı burada ilettik. Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklar kesilerek dualarla bayramı idrak ettik. Çocuklarımıza değişik hediyeler verilerek sevinçlerine ortak olduk. Genel başkanımızın selamını ilettik herkesin yüzü gülüyor. Allah devletimize zeval vermesin emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Dünya Ahıskalı Türkler Birliği Ahıska Türklerinin yaşadığı tüm ülkelerde benzer kurban programlarını her yıl düzenli olarak düzenliyor" ifadelerini kullandı.

Düzenlenen bayram etkinliğine Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen ve Ahıskalı Türkler katıldı. - ELAZIĞ

YORUMLAR
500
İmam camiye gelmeyince cemaat bayram namazı kılamadan geri döndü İmam camiye gelmeyince cemaat bayram namazı kılamadan geri döndü Son dakika haberleri: Rusya'nın Ukrayna'daki Donetsk bölgesine yönelik hava saldırıları sürüyor Son dakika haberleri: Rusya'nın Ukrayna'daki Donetsk bölgesine yönelik hava saldırıları sürüyor
Kaynak: İHA

Ukrayna, Herson, Elazığ, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Elazığ'da kalan Ahıska Türkleri bayramlaştı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:38 Katar'dan şaşırtan karar! Dünya Kupası'nda alkollü içki satışı yapılacak
20:29 Şarampole yuvarlanan otomobildeki çift hayatını kaybetti! Oğlu ve gelinleri ağır yaralandı
20:27 Sri Lanka'daki protestolar için Türkiye'den çağrı yapıldı: Şiddetten kaçınılmalı
20:26 FIFA kokartlı bir hakem Igor Benevenuto eşcinsel olduğunu açıkladı
20:25 Sergio Oliveira resmen Galatasaray'da! İşte bonservis bedeli
20:24 Feci kazada iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
19:39 Sri Lanka'da protestocular, başbakanın evini yaktı
19:20 Beşiktaş ilk hazırlık karşılaşmasını kazandı! Werder Bremen 2-1 mağlup oldu
18:41 Siyahi aileye metroda ırkçılık yakan şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı
18:30 Wimbledon tek kadınlarda şampiyon Elena Rybakina!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2022 09:31:19. #1.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da kalan Ahıska Türkleri bayramlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement