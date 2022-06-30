Elazığ'da kanser hastaları için moral konseri düzenlendi - Son Dakika
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Elazığ'da kanser hastaları için moral konseri düzenlendi

30.06.2022 10:30
Elazığ'da kanser hastaları için moral konseri düzenlendi

Medical Park Elazığ Hastanesinde kanser tedavisi gören hasta ve yakınlarına moral amaçlı Türk halk musikisi konseri verildi.

Medical Park Elazığ Hastanesinde kanser tedavisi gören hasta ve yakınlarına moral amaçlı Türk halk musikisi konseri verildi.

Medical Park Elazığ Hastanesi tarafından onkoloji bölümünde tedavi gören kanser hastalarına ve yakınlarına yönelik moral konseri düzenlendi. Elazığ Musiki Konservatuvarı tarafından hastanenin konferans salonunda gerçekleşen müzik dinletisinde hastalar ve yakınları eğlenerek moral depoladı.

Kansere karşı hep beraber olduklarını aktaran Medical Park Elazığ Hastanesi Genel Müdürü Op. Dr. Ahmet Sedat Kurtar, "Hastane personellerimizle birlikte sizlere hizmet vermekten dolayı çok gururlu ve mutluyuz. Her zaman biliyoruz ki sizlerle kurduğumuz bağ sadece bir hastane, doktor çalışanı ilişkisi değil. Sağlıklı, güzel günlere ulaşabilmek için bir gönül bağı içerisindeyiz. Bugün düzenlediğimiz program ile sizlerle farklı bir atmosferde buluşma arzusunu taşıyoruz. Elazığ Musiki Konservatuvarının değerli üyeleriyle beraber sizlere keyifli bir vakit geçirmeyi umuyoruz" dedi.

Hastalarını bir hasta gibi görmediğini belirten Medical Park Elazığ Hastanesi tıbbi onkoloji uzmanı Doç. Dr. Birol Yıldız, "Biz hep beraber bir aileyiz. Medical Park ailesi olarak sizlerin her zaman yanınızdayız. Daha güzel tedavi çeşitleri artmakta her zaman da başarıları beraberinde getirmektedir. Artık kanser hastalığı bir kronik hastalık haline gelmektedir. Nasıl ki şeker hastalığı olan birisi 20 ile 80 yaşı arasına kadar yaşamaktaysa, kanser tanısı alan insanlar da uzun süre sağ kalma dönemine girmektedir. Fakat sadece tedavi ile değil aynı zamanda sizin moral motivasyonunuzu yükselterek de yanınızda olmak istedik. Bu nedenle organizasyonu sağlayan ekibimize ve konservatuvar ekibimize çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Elazığ Musiki Konservatuvarı Dernek Başkanı Naci Sönmez ise "Elazığ Musiki Konservatuvarı Derneğimizin 50'nci sanat yılı faaliyetleri çerçevesinde bugün Medical Park Hastanesi ailesiyle beraberiz. Hastanenin bütün hastalarına şifa vermesini diliyoruz. Bu konserde olduğumuz için de mutluyuz" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Medical Park, Elazığ, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Elazığ'da kanser hastaları için moral konseri düzenlendi - Son Dakika

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