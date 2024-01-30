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Elazığ'da Karaçalı çeşmesi hırsızlara karşı korumalıkla muhafaza ediliyor - Son Dakika
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Elazığ'da Karaçalı çeşmesi hırsızlara karşı korumalıkla muhafaza ediliyor

Elazığ'da bulunan Karaçalı çeşmesinin musluğu hırsızlar tarafından çalınmaması için vatandaşlar tarafından yaptırılan demir korumalık ile muhafaza ediliyor. Kırklar Mahallesinde bulunan çeşme musluğu birçok defa çalındığı için vatandaşlar çalınmasını önlemek amacıyla bu yöntemi kullanıyor. Vatandaşlar, şu ana kadar herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını belirtti.

Elazığ\'da Karaçalı çeşmesi hırsızlara karşı korumalıkla muhafaza ediliyor
30.01.2024 - 11:44,
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Elazığ'da bulunan Karaçalı çeşmesinin hırsızlar tarafından çalınmaması için vatandaşlar ilginç bir yöntem buldu. Çeşme musluğu vatandaşlar tarafından yaptırılan demir korumalık ile muhafaza ediliyor.

Kırklar Mahallesinde bulunan Karaçalı çeşmesinin musluğu birçok defa kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Bunun üzerine vatandaşlar kendi imkanları ile çeşme musluğunun çalınmasını önlemek için ilginç bir yöntem buldu. Çeşme musluğunun bulunduğu alanı demirden yapılan korumalık ile muhafaza altına alan vatandaşlar, bu saye de musluğun çalınmasını önlüyor. Vatandaşlar, "Birçok defa hırsızlar musluğu çaldı. Biz de çalınmaması için bu yöntemi bulduk. Şimdilik bir sorunla karşılaşmadık" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Elazığ'da Karaçalı çeşmesi hırsızlara karşı korumalıkla muhafaza ediliyor - Son Dakika
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