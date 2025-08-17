Elazığ'da Kavurmalı Çiğköfte Dönemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Elazığ'da Kavurmalı Çiğköfte Dönemi

Elazığ\'da Kavurmalı Çiğköfte Dönemi
17.08.2025 09:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'daki lokanta, çiğköfte ile kavurmayı birleştirerek yeni bir lezzet yarattı.

Elazığ'da müşterilerin isteği ortaya yeni bir lezzet olan kavurmalı çiğköfteyi ortaya çıkardı. Tadına bakan bir daha yemek isterken lokanta, taleplere yetişmeye çalışıyor.

Elazığ'ın sanayi mahallesinde bulunan bir lokanta bölgede ilk defa çiğköfte ile kavurmayı aynı dürüme sararak ilginç bir hizmet veriyor. Müşterilerin talepleri doğrultusunda gelişen ve oldukça yoğun ilgi gören kavurmalı çiğköfte günün her saati müşterilerin hizmetine sunuluyor. Vatandaşlar büyük ilgi gösterirken lokanta, taleplere yetişmeye çalışıyor.

İşletme sahibi Mehmet Eşitmez, "Spontane kendisi gelişen bir durum. Çiğköfte alanlar abi şuradan içerisine birazda yağ koyar mısın diyorlardı. Akabinde birkaç tane de kavurma koyar mısın dediler. Oradan gelişti. Şimdi kavurmalı çiğköfteye talep bayağı arttı. İl dışından gelenler var. Sivas'tan Diyarbakır'dan çevre illerden gelenler var. Buluşumuz şöhret oldu. Ne çiğköfte ne de kavurma olduğu belli. Çok farklı bir tat. Çok da beğeniyorlar. Her gelen kavurmalı çiğköfte verir misin diyor. Bu hiçbir yerde yok. Bize has ve kendiliği ile gelişen bir ürün" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gastronomi, Güncel, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Elazığ'da Kavurmalı Çiğköfte Dönemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Galatasaray son 7 maçta imkansızı başardı Galatasaray son 7 maçta imkansızı başardı
İspanya ve Portekiz’de yangın kabusu Ciddi boyutlara ulaştı İspanya ve Portekiz'de yangın kabusu! Ciddi boyutlara ulaştı
Rıdvan Dilmen’den Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini
Resmen Putin’e gözdağı Kırmızı halıda yürürken üstlerinden ABD savaş uçakları geçti Resmen Putin'e gözdağı! Kırmızı halıda yürürken üstlerinden ABD savaş uçakları geçti
Bakan Yumaklı açıkladı İşte orman yangınlarında son durum Bakan Yumaklı açıkladı! İşte orman yangınlarında son durum
Üç bakanlığa yeni atamalar Üç bakanlığa yeni atamalar
Okan Buruk’tan Karagümrük Maçı Sonrası Açıklamalar: ’Bu Oyunun Üzerine Çıkmamız Gerekiyor’ Okan Buruk'tan Karagümrük Maçı Sonrası Açıklamalar: 'Bu Oyunun Üzerine Çıkmamız Gerekiyor'
Trump-Putin zirvesi sona erdi Görüşme 3 saat sürdü Trump-Putin zirvesi sona erdi! Görüşme 3 saat sürdü
Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu

09:03
AK Parti’ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
08:09
Çanakkale’de yangın Alevler Gelibolu’dan Eceabat’a sıçradı, 5 köy tahliye edildi
Çanakkale'de yangın! Alevler Gelibolu'dan Eceabat'a sıçradı, 5 köy tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2025 09:17:30. #7.13#
SON DAKİKA: Elazığ'da Kavurmalı Çiğköfte Dönemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.