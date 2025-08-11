Elazığ\'da Kış Hazırlığı: Kofik Biberler Asılmaya Başladı

Elazığ'ın geleneksel lezzetlerinden olan ve halk arasında "kofik" olarak tabir edilen kurutmalık biberler, asılmaya başladı.

Elazığ'da yaz aylarının gelmesiyle birlikte kış hazırlıkları hız kazandı. Kentin vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan kurutmalık biber, halk arasında bilinen adıyla "kofik", evlerin önünde ve bahçelerde asılmaya başladı. Palu'nun Gökdere Köyü'nde akrabalarını ziyaret eden İbrahim Polat, yaz boyunca biberlerin kurutulduğunu, kışın ise tüketildiğini kaydetti.

"Elazığ kış boyunca bunu tüketiyor"

Köyüne gelen İbrahim Polat, "Biz şehirde oturuyoruz ama Elazığ'da herkesin köyünde birileri hep vardır. Bizim de annemiz, babamız sağ olsunlar yaz aylarında biberleri kuruturlar. Biz de kış boyu onları yeriz. Elazığ'ın meşhur kofiği, bizim de en sevdiğimiz yemeklerden biridir. Şu an artık biberlerin yeni yeni olduğu ve artık asmaya geldiği dönemler. Bunlar bir süre bekliyor ve kofik haline geliyor. Kış boyunca da Elazığ bunu tüketiyor" dedi. - ELAZIĞ