Elazığ'da Köpek ve Kedinin Dostluğu Görenleri Şaşırtıyor - Son Dakika
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Elazığ'da Köpek ve Kedinin Dostluğu Görenleri Şaşırtıyor

Elazığ\'da Köpek ve Kedinin Dostluğu Görenleri Şaşırtıyor

Elazığ'da bir pet kuaföründe yaşanan köpek ve kedinin dostluğu, insanları hayrete düşürüyor. Köpek ve kedinin birlikte oyun oynadığı ve vakit geçirdiği anlar renkli görüntüler oluşturuyor.

02.09.2024 11:31
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Elazığ'da köpek ile kedinin dostluğu, görenleri hayretler içerisinde bırakıyor.

Merkez Abdullahpaşa Mahallesi'nde işletilen ve bölgede tek olan pet kuaförü ve bakım merkezi olarak hizmet veren işletmeye getirilen evcil hayvanların, günlük bakım, banyo, tıraş ve fön işlemleri sırasındaki sevimli halleri renkli görüntü oluşturuyor. Elazığ'da pet kuaför işletmeciliği yapan Burhan Canpolat'ın baktığı köpek ile kedinin birlikte oyun oynadığı ve vakit geçirdiği anlar vatandaşların dikkatini çekiyor. Canpolat, kedi ve köpeğinin küçükken birbiriyle kaynaştığını, birlikte büyüdüğünü söyledi.

Kedi ve köpeğin sürekli birlikte olduğunu dile getiren Burhan Canpolat, "Burası pet kuaförü. Köpek 8 aylık, kedi de 3 aylık. Anne kedi ve papağanımız var. Yavru köpek ile kedinin dostluğu çok farklı. Kedi doğduğu zaman köpek ona çok ilgi duydu. Sürekli onunla oynamak, yalamak ve temizlemek istedi. Aralarında inanılmaz bir dostluk ve bağ var. Köpek dışarı çıktığı zaman kedi de dışarı çıkmak istiyor. Buraya gelen köpeklerin hiç birini kediye yaklaştırmaz. Kediyi çok koruyor. Yemeğini hiç kimse ile paylaşmayan köpeğim, yemeğini kedi ile paylaşabiliyor. Aralarında inanılmaz bir sevgi var. Sürekli oyunları beraber" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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