Elazığ'da Koruma Altındaki Çocuklara Fotoğrafçılık Eğitimi - Son Dakika
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Elazığ'da Koruma Altındaki Çocuklara Fotoğrafçılık Eğitimi

Elazığ\'da Koruma Altındaki Çocuklara Fotoğrafçılık Eğitimi

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, bakım ve koruma altındaki 11 çocuğa fotoğrafçılık eğitimi verdi. Eğitimin teorik bölümü Sanat Akademisi'nde, uygulamalı kısmı ise Harput'ta gerçekleştirildi.

29.01.2025 11:54  Güncelleme: 11:56
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Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı bakım ve koruma altında bulunan çocuklara yönelik teorik ve pratik fotoğrafçılık eğitimi verildi.

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Koordinasyonundan hayata geçirilen "fotoğrafçılık atölyesi" çerçevesinde Elazığ Belediyesi Sanat Akademisinde görevli eğitmenler tarafından yapılan eğitimde Çocuk Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü (ÇEKOM) bünyesinde bakım ve koruma altında bulunan 11 çocuk katılım sağladı.

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Müdürlüğümüze bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezinde bakım ve koruma altında bulunan 4 kız, 7 erkek olmak üzere toplam 11 çocuğumuz Elazığ Belediyesi Sanat Akademisinde 3 gün süren teorik eğitimini tamamladıktan sonra uygulamalı eğitimlerini Elazığ'ımızın tarihi yerlerinden biri olan Harput'ta birbirinden güzel fotoğraflar çekerek fotoğrafçılık eğitimini tamamlamışlardır" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Elazığ'da Koruma Altındaki Çocuklara Fotoğrafçılık Eğitimi - Son Dakika

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