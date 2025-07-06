Elazığ'da yaşlı çiftin besledikleri koyunları tasma takarak gezdirmesi renkli görüntüler oluşturdu.
Elazığ'da yaşlı bir çiftin besledikleri koyunları tasma takarak gezdirmesi renkli görüntüler oluşturdu. Kültür Park mevkiinde koyunlarını besleyen çiftin o esnada birbirleriyle sohbet etmesi bir vatandaşın cep telefonu görüntüsüne yansıdı. Çimenlerde bir süre koyunlarını otlatan çift, daha sonra gözden kayboldu. - ELAZIĞ
Son Dakika › Yerel › Elazığ'da Koyun Gezdiren Yaşlı Çift - Son Dakika
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