Elazığ\'da Kunduz Ayı Gözlemlendi

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Elazığ'da dün gece gözlemlenen ve 'kunduz ayı' olarak da bilinen süper ay, görenleri mest etti.

Dört süper ayın ardından yılın son süper ayı bu hafta gözlemlenmeye başlandı. Dün akşam saatlerinde ortaya çıkan ve 'kunduz ayı' olarak da bilinen süper ay, görenleri mest etti. Ayın muhteşemliğini görenler, o anlara cep telefonlarına kaydederek tanıklık etti. - ELAZIĞ