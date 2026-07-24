Elazığ'da Mobil Sosyal Hizmet Aracı - Son Dakika
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Elazığ'da Mobil Sosyal Hizmet Aracı

Elazığ\'da Mobil Sosyal Hizmet Aracı
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Elazığ'da Mobil Sosyal Hizmet Aracı, vatandaşlara sosyal hizmetleri ulaştırmaya devam ediyor.

Elazığ'da vatandaşların sosyal hizmetlere daha kolay erişebilmesi ve sunulan hizmetlerin toplumun tüm kesimlerine ulaştırılması amacıyla hayata geçirilen Mobil Sosyal Hizmet Aracı, merkez ve ilçelerinde hizmet vermeyi sürdürüyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından vatandaşların sosyal hizmetlere daha kolay erişebilmesi ve sunulan hizmetlerin toplumun tüm kesimlerine ulaştırılması amacıyla hayata geçirilen Mobil Sosyal Hizmet Aracı, Elazığ merkez ve ilçelerinde hizmet vermeyi sürdürüyor. Yerinde sosyal hizmet anlayışı doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren Mobil Sosyal Hizmet Aracı, Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Merkezleri koordinesinde Fethi Sekin Şehir Hastanesi ile Sivrice ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Gerçekleştirilen çalışmalarda vatandaşlara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sunduğu sosyal hizmet modelleri hakkında tanıtım, rehberlik ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. Ekipler, vatandaşların sosyal hizmetlere ilişkin sorularını yanıtlayarak ihtiyaç duydukları konularda yönlendirmelerde bulundu.

Mobil Sosyal Hizmet Aracı'nın önümüzdeki günlerde de Elazığ merkez ve ilçelerde farklı noktalarda vatandaşlarla buluşarak tanıtım, rehberlik ve bilgilendirme faaliyetlerine devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA

Elazığ, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Elazığ'da Mobil Sosyal Hizmet Aracı - Son Dakika

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