Elazığ\'da Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure İkramı Yapıldı

Elazığ Valiliği öncülüğünde İl Özel İdaresi ekipleri tarafından Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

Elazığ Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri tarafından Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı. 15 Temmuz Demokrasi Meydan'ına getirilen İl Özel İdaresi Mobil Mutfak tırı içerisinde hazırlanan aşureler, dualar eşliğinde vatandaşlara ikram edildi. Programa, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Alparslan Doğan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Muharrem ayında tutulan oruçların kabul olması temennisinde bulunan Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, "Bugün İl Özel İdaresinde yaptırdığımız mobil mutfağı kullanarak aşure dağıtıyoruz. Hem 2020 hem de 2023'de ki depremlerinde bizim çeşitli eksikliklerimizi ortaya çıkarmıştı. Bunlardan birisi de 5 bin kişiye kadar yemek hazırlama kapasitesi olan mobil mutfaktı. Mobil mutfağımız İl Özel İdaresi ekiplerimiz tarafından hazırlandı. Allah her zaman bu şekilde güzel işlerde kullandırtmayı nasip etsin. Rabbim tutulan oruçları ve edilen duaları kabul etsin" dedi. - ELAZIĞ