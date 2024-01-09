Elazığ\'da Muhtar Seda Gündoğan, Mahalle Sakinleriyle Sinema Etkinliği Gerçekleştirdi

Elazığ'da 2019 yılında muhtarlık seçiminde oyların çoğunu alarak Elazığ merkezin tek kadın muhtarı olan Seda Gündoğan, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek sinemada film izledi.

Merkeze yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Sugözü Mahallesi'nde ikamet eden Seda Gündoğan, 2019 seçimlerinde il merkezinin tek kadın muhtarı oldu. Çalışkanlığıyla dikkat çeken genç kadın muhtar, taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmaya devam ediyor. Daha önceden sinemaya gitmemiş 40 kadın ile sinema etkinliği gerçekleştiren muhtar Gündoğan, bu sefer de 'Mahallemde Sinema İzlemeyen Kalmasın' Projesini hayata geçirerek mahalle sakinlerine yönelik etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlik çerçevesinde 7'den 70'e mahalle sakinleri sinema izlemek için kentte bulunan bir AVM'ye geldi. Hayatında sinemaya gelmemiş vatandaşların da katıldığı etkinlikte mahalle sakinleri 'Başkan' filmini izleyerek keyifli vakit geçirdi.

Bugün Sugözü Mahalle sakinleriyle birlikte sinema etkinliğine geldiklerini belirten Sugözü Mahalle Muhtarı Seda Gündoğan, "Bundan önce bir sinema etkinliğimiz olmuştu fakat sadece kadınlara yönelik bir etkinlikti. Daha önce hayatında sinemaya gelmemiş mahalle kadınlarıyla yapmıştım ama bugün çok daha fazla geldik. Kadınlar, erkekler ve çocuklarla birlikte geldik. Aramızda daha önceden sinemaya gelmiş olanlarda var gelmemiş olanlarda var. Ben mahalle sakinlerimizle bu tür etkinlikler yapınca çok mutlu oluyorum. Onlarla birlikte etkinlik yapınca huzurlu oluyorum ve her şeyden önce birlik ve beraberlik içerisinde bir şeyler yapmak beni çok mutlu ediyor. Bu etkinliklerimiz muhtar olduğum sürece devam edecek. 2019'da Elazığ merkezde ilk ve tek kadın muhtarı olarak başladım. Önümüzdeki dönem de adayım. Bu adaylık benim kararım değil mahalle sakinlerimizin kararıdır. Onların yoğun isteği üzerine bir dönem daha aday olacağım" dedi.

Vatandaşlardan 72 yaşındaki Hasan Sözüer, "Muhtarımızdan çok memnunuz Allah kendisinden razı olsun. Çalışması güzel bir şikayetimiz yok. Ben daha önce sinemaya gelmemiştim ilk defa geldim. Elazığ'da yaşıyorum ama buraya ilk defa geliyorum. Etkinlikten çok mutluyum. Hanıma buraya muhtarımız sayesinde geldiğimi söyledim. Allah kendisinden razı olsun" ifadelerini kullandı.

Mahalle muhtarının sürekli etkinlik yaptıklarını aktaran mahalle sakinlerinden Ömer Bağlıoğlu, "Kendisinden çok memnunuz. Bunu defalarca yapmamızın yanı sıra sürekli sosyal tesisimizde de bu etkinliklerimiz yapılıyor. Her zaman için kendisinin yanındayız ve başarılarından dolayı tebrik ediyoruz" dedi. - ELAZIĞ