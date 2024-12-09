Elazığ'da Odun ve Kömür Fiyatları Yükseldi - Son Dakika
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Elazığ'da Odun ve Kömür Fiyatları Yükseldi

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Elazığ'da odun fiyatları 6 bin lira, kömür fiyatları ise kalitesine göre 4-10 bin lira arası.

09.12.2024 15:01
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Haber: Serra Taylan

(ELAZIĞ) - Odun ve kömür işletmecisi Abdulvahap Serdar, "Odun şu anda 6 bin lira. Kömürün de kalitesine göre değişiyor fiyatı. İnsanlar mecburen alıyorlar. Başka çareleri yok. Fiyatlar pahalı, önceden biz ton ton satardık. Şimdi daha çok torba torba gidiyor. Milletin alım gücü düştü" dedi.

Elazığ'da odun ve kömür işletmecisi Abdulvahap Serdar, odun ve kömür fiyatlarında geçtiğimiz yıllara oranla yüzde 80 civarında bir fiyat artışı olduğunu söyledi. Serdar, vatandaşların alım gücünün düştüğünü, eskiye göre kendi satışlarında da ciddi bir azalma olduğunu ifade etti.

"Neredeyse yarım torba isteyenler olacak"

Elazığ'da odun ve kömür işletmecisi Abdulvahap Serdar, satışların eskisi gibi ton olarak değil, torba olarak yapıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Odun şu anda 6 bin lira. Kömürün de kalitesine göre değişiyor fiyatı tabii ki. Ama uyguna da var kömür pahalıya da var. ton fiyatı 4 bin ila 10 bin lira arası. Şu anda kömürün fiyatı bu, ama insanlar mecburen alıyorlar. Başka çareleri yok. Fiyatlar pahalı, önceden biz ton ton satardık. Şimdi daha çok torba torba gidiyor. Milletin alım gücü düştü, biz öyle görüyoruz. Ama satıyoruz, insanlar alıyorlar. İhtiyaç, mecburlar yani. Ama önceden gelen 1 ton, 2 ton alırdı. Şimdi gelen, bakıyoruz bir torba; hani neredeyse torbayı açıp yarım torba isteyen bile olacak. Çünkü fiyatlar o kadar yüksek geliyor ki. Şu anda torbası ortalama 250- 300 lira civarına tekabül ediyor. Bu da dar gelirli için büyük bir rakam."

Evleri doğal gazlı olanların bile artık odun kömüre yöneldiğini belirten Serdar, yüksek faturalardan dolayı insanların tüm ev yerine bir odayı ısıtmayı tercih ettiğini söyledi. Serdar, "Şu anda bizim müşterilerimiz geliyorlar. 'Evimizin bir odasına soba kurduk, o odada oturacağız' diyorlar. Odada  oturmak için 3 torba 5 torba götürenler var. Çünkü bütün evin doğal gazını açamıyor maddi durumdan dolayı. Mecburen bir odada soba kurup kullananlar var. İki yıl  öncesine kadar fiyatlarda örnek veriyorum 10 bin liraya sattığımız kömür, 2 yıl önce 5- 6 bin liralardaydı. O zaman daha uygundu" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Elazığ'da Odun ve Kömür Fiyatları Yükseldi - Son Dakika

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