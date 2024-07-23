Elazığ'da Öğrenciler Çevre Temizliği Yaptı - Son Dakika
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Elazığ'da Öğrenciler Çevre Temizliği Yaptı

Elazığ\'da Öğrenciler Çevre Temizliği Yaptı

Elazığ'da bir grup öğrenci, Sivrice Belediyesi ile ortak bir projede bir araya gelerek mesire alanları ve göl kenarında çevre temizliği gerçekleştirdi. Öğrencilerin bu duyarlı davranışı ve çevre hassasiyeti takdir topladı.

23.07.2024 14:51  Güncelleme: 14:53
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Elazığ'da bir grup öğrenci, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde çevre temizliği gerçekleştirdi.

Elazığ'da bir grup öğrenci, Sivrice Belediyesi ile ortak bir projede bir araya gelerek mesire alanları ve göl kenarında çevre temizliği gerçekleştirdi. Öğrencilerin bu duyarlı davranışı ve çevre hassasiyeti takdir topladı. Etkinliğe katılan öğrencilerden Elif Arslan adlı öğrenci, Sivrice'yi ve Hazar Gölü'nü çok sevdiğini, temizliğin ve çevre duyarlılığının yeni nesillerin geleceği açısından çok büyük önem taşıdığını söyledi. Arslan, "Öğretmenlerimizle birlikte çevremiz ve dünyamız adına güzel bir faaliyette bulunmak amacıyla böyle bir etkinlik planladık. Bizler çevrenin, ağaçların, göllerin ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyoruz. Dünyanın yeni sorunu bu. İnsanların çevreye daha duyarlı olması gerekiyor. Özellikle doğal alanları kirletmemiz, israftan kaçınmamız bizim gibi genç nesillerin geleceği açısından çok önemli" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Sivrice, Elazığ, Çevre, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

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