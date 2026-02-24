Elazığ\'da Öğrencilerden İlahi Performansı

Türkiye genelindeki okullara dalga dalga yayılan ilahi görüntülerinin adresi bu kez de Elazığ oldu. Okulun koridorunda onlarca öğrenci hep bir ağızdan 'Kabe'de Hacılar' ilahisini söyledi.

Sosyal medyada ilahi söyleyerek, içerik üreten Celal Karatüre'nin kendine has yorumuyla seslendirdiği 'Kabe'de Hacılar' ilahisine ilgi çığ gibi büyüyor. Sosyal medyada akıma dönüşen ve Türkiye'nin farklı bölgelerinde dalga dalga büyüyen ilahi görüntülerinin bu seferki durağı Elazığ oldu. Karatüre'nin ilahisi, özellikle okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocuklar tarafından ilgi görürken, İmam Hatip öğrencileri okul koridorunda hep bir ağızdan 'Kabe'de Hacılar' ilahisini söyledi.

Onlarca öğrencinin hep bir ağızdan söylediği 'Kabe'de Hacılar' ilahisi beğeni topladı. - ELAZIĞ