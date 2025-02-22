Elazığ'da Okullar Arası Satranç Turnuvası - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Elazığ'da Okullar Arası Satranç Turnuvası

Elazığ\'da Okullar Arası Satranç Turnuvası

Elazığ'da 138 sporcunun katıldığı okullar arası satranç turnuvasında kıyasıya mücadele yaşandı.

22.02.2025 12:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen 2024-2025 yılı okullar arası satranç turnuvası, kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

Elazığ'da 2024-2025 öğretim yılı okullar arası mahalli Elazığ gençler satranç turnuvası düzenlendi. Elazığ Atatürk Stadyumu satranç salonunda düzenlenen turnuvaya lise düzeyinde 26 takımdan oluşan 138 sporcu zamana karşı yarıştı. Dereceye girenler sporcu ve takımlara, kupa, madalya ve başarı belgesi verileceği bildirildi. Öte yandan, dereceye girecek olan sporcuların Elazığ'ı temsil edeceği kaydedildi.

Turnuva hakkında bilgi veren Satranç İl Temsilcisi Naim Bayankulu, "Düzenlenmiş olduğumuz okullar arası gençler şampiyonasının başhakemiyim. Burada liseler arası gençler satranç il birinciliği yapmaktayız. Turnuvamıza, 21 genel takım 6 kız takım katılım sağladı. Salonumuzda 26 takım, 138 sporcu ile turnuvamızı gerçekleştiriyoruz. Turnuvamız 6 tur üzerinden oynanıyor. Kızlarda ise 5 tur üzerinden oynatıyoruz. Bizim satranç oyunlarımız tempo oyunudur. 35 artı 10, 35 artı 30, 45 artı 30, 60 artı 30 gibi tempolarımız mevcut. Bu turnuvamız 45 artı 30 eklemeli olarak oynanıyor. Bir maç yaklaşık, iki ile iki buçuk saat sürüyor. Maksimum 3 saati de bulabiliyor. Sporcularımız bir hayli kapışma içerisindeler. Son turlar birinciyi belirleyeceği için çok daha uzun sürebiliyor. Kategori olarak, yıldızlar, küçükler ve minikler kategorisi olarak belirledik. Şu an lise düzeyi olduğu için 2006-2010 tarihleri arasında doğan sporcularımız katılım sağlıyor. Ödüllendirme olarak da Gençlik Spor İl Müdürlüğü dereceye giren ilk dört takıma kupa, başarı belgesi, tüm takım sporcularına ise başarı belgesi takdim edecek" dedi.

Turnuvaya katılan öğrencilerden Sacit Ömer Ünsaldı, "Kaya Karakaya Fen Lisesi öğrencisiyim. Sene başından beri bu turnuvaya hazırlanıyorum. Bu konuda, uğraşlarımız devam ediyor. Satranç antrenörü olmak istiyorum" diye konuştu.

Bir diğer öğrenci Arda Yavuz Düzgün ise "Bugün oynanan satranç turnuvasında, karma takım çıkartarak turnuvaya katılım sağladık. Bu maçta yedektim, toplamda 1 galibiyet, 2 mağlubiyetim bir de berabere kaldığım maçım var. Ayrıca, satrançta unvan kazanmak istiyorum " ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Turnuva, Eğitim, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Elazığ'da Okullar Arası Satranç Turnuvası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:58 Şakir Paşa Ailesi neden durduruldu RTÜK sebepleri sıraladı Şakir Paşa Ailesi neden durduruldu? RTÜK sebepleri sıraladı
14:24 Mansur Yavaş, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ön Seçimine İlişkin Değerlendirmede Bulundu Mansur Yavaş, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ön Seçimine İlişkin Değerlendirmede Bulundu
13:40 Vurduğu diş hekimi, 2 çocuğunun biyolojik babası çıktı Vurduğu diş hekimi, 2 çocuğunun biyolojik babası çıktı
12:33 İmamoğlu’na sahte diploma soruşturması İmamoğlu'na sahte diploma soruşturması
12:32 Maydonoz Döner operasyonunun detayları MASAK taktiği ortaya çıkardı: RTB Maydonoz Döner operasyonunun detayları! MASAK taktiği ortaya çıkardı: RTB
21:09 İbrahim Hacıosmanoğlu’nda Slavko Vincic-Acun Ilıcalı iddialarına yanıt İbrahim Hacıosmanoğlu'nda Slavko Vincic-Acun Ilıcalı iddialarına yanıt
20:46 Trump’ın yeni dostu Putin oldu Zelenskiy’yi yerin dibine soktu Trump'ın yeni dostu Putin oldu! Zelenskiy'yi yerin dibine soktu
20:31 İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan canlı yayında ortalığı karıştıracak Galatasaray sözleri İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan canlı yayında ortalığı karıştıracak Galatasaray sözleri
19:44 Adaylık başvurusu yapmayan Mansur Yavaş için hiçbir şey bitmemiş Adaylık başvurusu yapmayan Mansur Yavaş için hiçbir şey bitmemiş
19:39 İmamoğlu’nun adaylığı için toplanan imza sayısı açıklandı İmamoğlu'nun adaylığı için toplanan imza sayısı açıklandı
19:16 İsviçre’den skandal itiraf: Ülkemizde eğitim görüp Türk ordusuna karşı savaşıyorlar İsviçre'den skandal itiraf: Ülkemizde eğitim görüp Türk ordusuna karşı savaşıyorlar
19:11 Yöneticisi doğruladı: Dev kripto borsası milyarlarca dolarlık hack saldırısına uğradı Yöneticisi doğruladı: Dev kripto borsası milyarlarca dolarlık hack saldırısına uğradı
19:10 Netanyahu, Filistinli sivillerin evine düzenlenen baskına katıldı Netanyahu, Filistinli sivillerin evine düzenlenen baskına katıldı
18:51 Borsa İstanbul’da sert düşüş Borsa İstanbul'da sert düşüş
18:47 İran lideri Pezeşkiyan’dan ABD’ye Türkçe şiirli yanıt İran lideri Pezeşkiyan'dan ABD'ye Türkçe şiirli yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2025 16:13:18. #1.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da Okullar Arası Satranç Turnuvası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.