Osmanlı Dönemi\'nde adet haline gelen zimem defteri uygulaması Elazığ\'da sürdürülüyor

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Osmanlı Dönemi'nde adet haline gelmiş olan zimem defteri uygulaması Elazığ'da sürdürülüyor.

Müstakil Sanayici ve işadamları Derneği (MÜSİAD) Elazığ Şubesi tarafından her yıl gerçekleştirilen, Osmanlı zamanında adet haline gelmiş olan zimem defteri uygulamasını geleneksel hale getirerek, yeniden yaygınlaşması için bu Ramazan ayında da çalışma başlattı. MÜSİAD Elazığ Şubesi tarafından Elazığ'da çeşitli mahallelerde bulunan bakkallardan veresiye defteri satın alınarak dar gelirli ailelerin borçlarını silip zimem defteri uygulamasını sürdürdü. - ELAZIĞ