Elazığ'da Şehir Merkezine İnen Tilkiler Beslendi

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Şehir merkezine inen tilkileri böyle beslediler

ELAZIĞ - Elazığ'da aç kalan tilkiler, şehir merkezine kadar indi. Hayvanların yiyecek aradığını gören çevredeki vatandaşlar yanlarında bulunan yiyecekleri tilkilerle paylaştı.

Olay Gülmez tepesi mevkiinde yaşandı. Aç kalan iki tilki yiyecek aramak için yerleşim yerine kadar indi. Tilkilerin yanların kadar sokulduğunu gören vatandaşlar, cep telefonlarını çıkartarak o anları kayıt altına aldı. Hayvanların aç olduğunu gören vatandaşlar, yanlarında getirdikleri yiyecekleri tilkilerle paylaştı. Karınlarını doyuran hayvanlar, bir süre sonra gözden kayboldu.