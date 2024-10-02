Elazığ\'da şehit Ataş için mevlit okutuldu

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Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde, 1 Ekim 2022'de Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan piyade astsubay çavuş Yusuf Ataş için mevlit okutuldu.

Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe-Kilit 0perasyonunda şehit olan piyade astsubay çavuş Yusuf Ataş için şehadetinin 2. sene-i devriyesinde anma programı gerçekleştirildi. Belediye park mescidinde yapılan programda mevlid-i şerif okutulurken, bütün şehitlere dua edildi. Programa Kovancılar İlçe Müftüsü İrfan Çavaş, daire amirleri, komutanlar, şehidin aile fertleri ve vatandaşlar katıldı.

Mevlit programının ardından şehit Ataş'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. - ELAZIĞ