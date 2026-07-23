Elazığ'da Sıcak Havada Asfalt Mücadelesi - Son Dakika
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Elazığ'da Sıcak Havada Asfalt Mücadelesi

Elazığ\'da Sıcak Havada Asfalt Mücadelesi
23.07.2026 10:42
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Elazığ'da işçiler, 40 derece sıcaklıkta asfalt yapımında zorlu koşullarda çalışıyorlar.

Elazığ'da asfalt yapım işlerinde çalışan işçiler, zorlu şartlarda ekmek mücadelesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği ve hissedilen sıcaklığın 43 derece olduğu Elazığ'da sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor. Sıcak havalar nedeniyle bazı meslek grupları güneş altında ekmek mücadelesi veriyor. Elazığ İl Özel İdaresi ekipleri, sıcak yaz gününde köy yollarını yenileyerek vatandaşların daha rahat ve konforlu seyahat etmeleri için asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. 43 derecelere ulaşan hava sıcaklığına 160 derece asfaltın sıcağı da eklenince işçilerin zorlu mesaisi gün batımına kadar devam ediyor.

'Vatandaşlarımız güzel yollarda seyahat etsin diye çalışıyoruz'

Finişer operatörü Sinan Turhan, "Vatanımıza ve milletimize güzel işler ve vatandaşlarımızın güzel yollarda seyahat etmeleri için çalışmaktayız. Saat 07.00-08.00 arasında iş yerine geliyoruz. Engelleri kaldırdıktan sonra temizlik yapıyoruz. Saat 08.00'a doğru kamyonlarımız geliyor akşam 20.00'a kadar işin durumuna göre çalışıyoruz. Zorlu şartlarda çalışıyoruz. Hava, asfalt ve makinenin sıcaklığında işimizi yapmak için uğraşıyoruz" dedi.

'Sıcaktan korunmak için şapka takıyoruz'

Bir başka finişer operatörü İlker Şirin, "Vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz. Bu da bizi bir yönden gururlandırıyor. Zor şartlarda çalışıyoruz. Havanın sıcaklığı 40 derece bir de asfaltın sıcaklığı 160 derece olduğu için bizi bayağı yoruyor. Sıcaktan korunmak için şapka kullanıyoruz ve soğuk su içiyoruz" ifadelerini kullandı.

'Yılsonunda 700 kilometre asfalt bakım ve onarım planlıyoruz'

Elazığ İl Özel İdaresi Köy Yolları Müdürü Emrah Çınar, "Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü olarak hava şartlarının uygun olduğu süreç içerisinde yatırım programlarımız doğrultusunda haziran ayı itibariyle döküm sezonunu açtık. Yaklaşık olarak 21 Temmuz itibariyle 25 kilometre bitümlü sıcak karışım, 20 kilometre sathi kaplama ve 300 kilometre civarında asfalt bakım ve onarım çalışması yaptık. 2026 sezon sonu itibariyle hava şartlarını da dikkate alarak yaklaşık 80 kilometre bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol, 700 kilometre asfalt bakım onarım ve 150 kilometre sathi kaplama yapmayı planlamaktayız. Elazığ İl Özel İdaresi olarak kendi asfalt plentinde ürettiğimiz bitümlü sıcak karışımı, kendi araçlarımız ve iş makinelerimizle yola taşıyıp sermekteyiz. Köy yolları olarak vizyonumuz, köylülerimiz ve vatandaşlarımızın köylere daha sağlıklı ve konforlu bir yolda gidip gelmeleridir. Hava şartları yaz sezonuyla beraber 40-45 dereceleri bulabiliyor. Şuan bulunduğumuz bölgede hava sıcaklığı yaklaşık 40 derece. Asfaltın kendi sıcaklığı 160 derece hava sıcaklığıyla birlikte bu birleşince çalışma şartları arkadaşlarımız adına gerçekten zorlu bir süreç içermektedir. Buna rağmen arkadaşlarımız özverili bir şekilde çalışmalarını devam ettirmektedirler" sözlerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Elazığ'da Sıcak Havada Asfalt Mücadelesi - Son Dakika

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