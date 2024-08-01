Elazığ'da sokak köpekleri Hayvan Bakımevi'nde kontrol altına alınıyor

Elazığ'da toplanan sokak köpekleri Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kontrol altına alınıyor
ELAZIĞ - Elazığ'da başıboş ve sahipsiz sokak köpekleri toplatılarak, Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde kontrol altına alınıyor.
Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, başıboş gezen sokak hayvanlarını toplayıp Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine götürüyor. Buraya yerleştirilen köpekler, bakımları yapılarak kontrol altına alınıyor.
Sokak hayvanları ile ilgili düzenlemeler içeren 17 maddelik teklif, önceki gün TBMM'de görüşülerek kabul edilmişti.
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