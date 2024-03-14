Elazığ'da tek katlı derme çatma evde yaşayan 91 yaşındaki kadın yaşam mücadelesi veriyor - Son Dakika
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Elazığ'da tek katlı derme çatma evde yaşayan 91 yaşındaki kadın yaşam mücadelesi veriyor

Elazığ\'da tek katlı derme çatma evde yaşayan 91 yaşındaki kadın yaşam mücadelesi veriyor

Elazığ merkezinde tek başına yaşayan 91 yaşındaki Hanım Öztürk, derme çatma bir evde yaşam mücadelesi veriyor. Kulakları duymayan ve bir gözü de görmeyen yaşlı kadın, komşularının yardımıyla geçimini sağlıyor. Çocuklarının ilgilenmediğini dile getiren mahalle sakinleri, yetkililerin harekete geçmesini istiyor.

14.03.2024 12:09  Güncelleme: 12:11
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Elazığ'da tek katlı derme çatma evde kalan ve çocukları bakmayan 91 yaşındaki kadın yaşam mücadelesi veriyor.

Elazığ merkez Yeni Mahalle Mert Sokak üzerinde bulunan müstakil evde tek başın yaşayan 91 yaşındaki Hanım Öztürk'ün hali görenleri üzüyor. Yaşanacak gibi olmayan derme çatma bir evde kalan 6 çocuk annesi Öztürk, adeta yaşam mücadelesi veriyor. Kulakları duymayan ve bir gözü de görmeyen yaşlı kadın, komşularının yardımı ile karnını doyuruyor. Tek istediği duyabilmek için işitme cihazı olan Öztürk, kendi halinde yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Çocuklarının ilgilenmediğini dile getiren mahalle sakinleri, yaşlı kadının daha iyi bakılması için yetkililerin harekete geçmesi gerektiğini ifade etti. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Elazığ'da tek katlı derme çatma evde yaşayan 91 yaşındaki kadın yaşam mücadelesi veriyor - Son Dakika

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