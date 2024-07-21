Elazığ'da Vatandaş İl Özel İdaresi'ne Ait Kepçeyi Yıkadı - Son Dakika
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Yerel

Elazığ'da Vatandaş İl Özel İdaresi'ne Ait Kepçeyi Yıkadı

Elazığ'da bir vatandaş, evinin önüne park edilmiş halde duran İl Özel İdaresi'ne ait kepçeyi yıkayarak temizledi. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca Vali Numan Hatipoğlu teşekkür etti.

21.07.2024 11:36
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Elazığ'da bir vatandaş evinin önene park edilmiş halde duran İl Özel İdaresi'ne ait kepçeyi yıkadı. Görüntüleri gören Vali Numan Hatipoğu, teşekkür etti.

Merkeze bağlı Yalnız köyünde çalışma yapan Elazığ İl Özeli İdaresi ekipleri, akşam mesaisi bitince sabah gelmek üzere kepçeyi, köyde yaşayan Hacı Ednan'ın evinin önüne park etti. Kepçenin kirli olduğunu gören Ednan, 'Bu kepçe hepimizin' deyip, eline fırça alarak yıkadı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntüleri gören Vali Numan Hatipoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Değerli hemşehrime çok teşekkür ediyorum. Sizlere hizmet edecek olmakla ne kadar bahtiyar olduğumu anlatamam. Hacı Ednan beyi ilk fırsatta ziyaret edecek ve duyarlılığına teşekkür edeceğim. Teşekkürler" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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