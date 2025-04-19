Elazığ\'da Vefat Edenlerin Kıyafetleri İkinci El Pazarında

Elazığ'da tarihi bit pazarında hayatını kaybetmiş kişilere ait kıyafetlerin satıldığı mağazada, köy işleri ve inşaat sezonunun başlaması ile birlikte yoğunluk yaşanmaya başlandı.

Elazığ'ın tarihi bit pazarında bulunan bir mağazada hayatını kaybeden vatandaşların kıyafetleri satılıyor. Hayatını kaybetmiş vatandaşların yakınları tarafından bu mağazaya satılan ya da bağışlanan kıyafetler, esnaf Yılmaz Çağala tarafından alınıyor. Çağala, aldığı kıyafetleri 100-250 lira arasında satıyor.

Köy işleri ve inşaat sezonunun başlamasıyla birlikte işlerinde yoğunluk olduğunu ifade eden Yılmaz Çağala, "Bazen vefat eden kişilerin kıyafetleri durumu iyi olmayanlara veriliyor, o kıyafetler onlara olmayınca getirip bize satıyorlar. Fiyat olarak değişiyor. Mesela gömlekleri bir fiyat karşılığı alıyoruz. Köyde giymek isteyen ya da inşaatta çalışan kişiler gelip alıyorlar. Biz de satıyoruz. Geçmiş dönemlerde daha fazla elbise geliyordu. Şimdilerde ara ara geliyor" dedi. - ELAZIĞ