Elazığ'da Yavru Köpek Kurtarıldı

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Elazığ'da tellere sıkışan yavru köpeği vatandaş kurtardı

ELAZIĞ - Elazığ'ın Keban ilçesinde tellerin arasına sıkışan yavru köpeği, duyarlı bir vatandaş kurtardı.

Olay, Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Baraj Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yiyecek arayan yavru köpek ağaç ile tellerin arasına sıkıştı. Durumu fark eden vatandaşlardan Cemil Şener, eldivenini takarak ağaç ile tellerin arasına sıkışan yavru köpeği bulunduğu yerden kurtararak yuvasına bıraktı.