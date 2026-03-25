Başkan Dumandağ: "Fırat HÜTTMER sadece Elazığ\'a değil, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi\'ne hizmet verecek"

Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, "50 dönüm üzerinde yatırımını gerçekleştirdiğimiz Hayvan Pazarı, sadece Elazığ'a değil, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hayvancılıkla uğraşan tüm sektörlere hizmet verecek" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet gösteren Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) tarafından 2022 Yılı Güdümlü Proje Desteği Programı kapsamında desteklenen ve Elazığ Ticaret Borsası'nın yararlanıcı olduğu Fırat Hayvan Ürünleri Tedarik ve Ticaret Merkezi (HÜTTMER) projesinde yapım sürecinde yüzde 99 seviyesine ulaşıldı. Elazığ Belediyesi ve İl Özel İdaresinin destek sunduğu tesis, 2 bin 500 metrekare açık, 490 metrekare kapalı ahır alanı, 580 metrekare idari bina ve 250 metrekare elektronik satış salonu ile günlük 750 adet büyükbaş ile 2 bin 400 adet küçükbaş hayvana hizmet verecek. Yapımı devam eden tesiste incelemelerde bulunan Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ ve yöneticileri yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yapımı bitmek üzere olan tesisin Kurban Bayramı'ndan önce vatandaşların hizmetine açılması planlanıyor.

Elazığ'ın her geçen gün geliştiğini belirten Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, "Yeni bir Besi OSB yapılıyor. Orası yapıldığı zaman eski hayvan pazarımız Elazığ'a cevap veremeyecek duruma gelecekti. Bu yüzden bu projeye epeyi zaman önce karar vermiştik ve Fırat Kalkınma Ajansı da sunmuş olduğumuz projemizi kabul etti. Yer olarak uzun süre uğraş verdik. Burada 50 dönümlük yeri borsamız adına, Milli Emlak'tan satın aldık. 50 dönüm üzerinde yatırımı gerçekleştirdik. Bu yatırım sadece Elazığ'a değil, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hayvancılıkla uğraşan tüm sektörlere hizmet verecek. Eski yerimiz 16 dönümdü burası ise 50 dönüm bir yerdir. Burada kotra sayımız arttı. Misafir barındırma yerleri arttı. Buraya gelen çobanlar veya hayvan sahipleri tüm ihtiyaçlarını rahatlıkla sağlayabilecek. Bunun benzeri Erzurum, Denizli ve Edirne'de yapılmış, biz bunu yapmadan önce, arkadaşlarımızla beraber Erzurum, Denizli ve Edirne'ye giderek yerleri gördük. Orada var da neden bizde olmasın dedik. Hayvancılığın nereden geldiğini ve nereye gittiğini en iyi bilenlerden birisiyiz. Bu yatırımın yüzde 99'u bitti, 1 ay içerisinde de tamamlanacak. Kurban Bayramı öncesinde tüm hemşehrilerimiz kurbanlarını alarak rahat bir şekilde götürebilecekler. Buraya bir de kesimhane düşünüyoruz. Yetişirse Kurban Bayramına yetiştireceğiz, yetişmezse önümüzdeki bayrama inşallah yetiştireceğiz. Bu projemize Fırat Kalkınma Ajansı tarafından 20 milyon hibe desteği sağlandı. Elazığ Belediyesi de 20 milyonun üstünde destek verdiler. Yaklaşık 100 milyona mal olan merkezin inşasında hibe ve destekler dışında kalan kısmı borsamız öz kaynakları ile karşıladık. Bu proje şu anda olsa 200 milyona da yapılmaz. Bu paranın hepsi sadece Elazığ'daki değil, aynı zamanda Tunceli, Bingöl ve Muş'ta bulunan temsilcilik ve üye gelirlerimizden de sağlandı. Buralardan elde ettiğimiz gelirleri de bu tesise yatırdık. Bölge Borsası olarak tüm bölgeye hizmet verecek yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Buraya taşındıktan sonra eski hayvan pazarımızı da değerlendireceğiz. Hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına göre güzel bir proje yapıp toptancı ve gıdacılarımızın bir kısmını buraya taşıyabiliriz. Burası bittikten sonra 2026 yılının sonunda oraya başlayacağız 2027 yılında da bitirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ