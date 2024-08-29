Elazığ'da Yolda Kalan Araç İçin İlginç Kurtarma Yöntemi - Son Dakika
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Elazığ'da Yolda Kalan Araç İçin İlginç Kurtarma Yöntemi

Elazığ\'da Yolda Kalan Araç İçin İlginç Kurtarma Yöntemi

Elazığ'da bir vatandaş, yolda kalan aracını pikap ile iterek kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

29.08.2024 16:03
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Elazığ'da bir şahıs, yolda kalan aracını kurtarmak için enteresan bir yol seçti. Pikap ile araç arasına geçen şahıs, aracı iterek götürdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Elazığ merkeze bağlı Yeni Mahalle'de bir vatandaş, yolda kalan aracı itmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Şahıs, arıza yapan aracın bagajına oturdu ve pikaba ayaklarını dayadı. Pikabın ilerlemesi ile arızalı araçta hareket etmeye başladı. Şahıs canını hiçe sayarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Tehlikeye davetiye çıkaran vatandaşı görenler şaşkına döndü. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Elazığ'da Yolda Kalan Araç İçin İlginç Kurtarma Yöntemi - Son Dakika
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