Palu Belediyesi, Şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Kaya Mesire Alanı'ndaki Kamelyaları Kaldırdı - Son Dakika
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Yerel

Palu Belediyesi, Şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Kaya Mesire Alanı'ndaki Kamelyaları Kaldırdı

Palu Belediyesi, Şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Kaya Mesire Alanı\'ndaki Kamelyaları Kaldırdı

Yeniden Refah Partisi'nden seçilen Palu Belediye Başkanı Muhammet Septioğlu, Şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Kaya Mesire Alanı'ndaki 20 kamelyayı 'örf ve adetlere uygun kullanılmadığı' gerekçesiyle kaldırdı. Eski CHP Palu İlçe Başkanı Adnan Karatay ise belediyenin bu kararına tepki göstererek, alanın ailelerin piknik yaptığı bir yer olduğunu ve belediyenin yapıcı olmak yerine yıkıcı olduğunu belirtti.

20.05.2024 18:28  Güncelleme: 18:29
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EVREN DEMİRDAŞ

(ELAZIĞ) - 31 Mart yerel seçimlerinde AKP'den Yeniden Refah Partisi'ne geçen Palu Belediyesi'nin yeni başkanı Muhammet Septioğlu, ilçe merkezindeki Şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Kaya Mesire Alanı'ndaki 20 kamelyayı 'örf ve adetlere uygun kullanılmadığı' gerekçesiyle  kaldırdı.

Yerel seçimlerde AKP'den YRP'ye geçen ve Muhammet Septioğlu yönetimindeki Palu Belediyesi, Şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Kaya Mesire Alanı'ndaki 20 kamelyayı kaldırdı. Belediyeden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Örf ve adetlere uygun kullanılmıyor"

"İlçemiz için önemli bir yere sahip olan Mahmut Samini Hazretleri Türbesi yerleşkesi içinde yer alan Şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Kaya mesire alanı toplum yapımıza, örf ve adetlerimize uygun kullanılmadığı ve inanç turizmimizin tam anlamıyla hizmet verebilmesi için yine şehidimizin adını taşıyarak hatıra ormanına dönüştürülecektir. Mevcut mesire alanında bulunan oyun parkları ve çardaklar sayısı arttırılarak 'Çırçır' diye bilinen mesire alanımıza taşınıp mesire alanlarımız daha da genişletilerek en kısa sürede halkımızın hizmetine sunulacaktır."

'YAPICI DEĞİL YIKICI OLDULAR'

Eski CHP Palu İlçe Başkanı Adnan Karatay, belediyenin kararına tepki gösterdi. Karatay, şunları söyledi:

"Eski tarihi köprüsü yakınlarda geçen sene yapılan 20 kamelya 10 gün önce insanların alkol aldıklarını iddiasıyla Palu Belediye Başkanı'nın talimatıyla yıkıldı. Bu alan geçen sene yine belediyenin bütçesiyle yapılmıştı, ilçedeki vatandaşlara  sormadan bu kamelyaları kaldırdılar. Örf ve adetlere uygun kullanılmadığından dolayı yıkıldığını söyleyen belediye bu alanı kaldırmak yerine bir güvenlik görevlendirebilir ve sorunu halledebilirdi. Ancak belediye maalesef yapıcı olmak yerine yıkıcı olmayı tercih etti. Ailelerin hafta sonları piknik yaptıkları bir yerdi bu alan. Her çardak arasında 30 metre uzaklık var mangal alanları vardı dışarıdan birçok aile geliyor ve ilçe esnafında alışveriş yaptıkları için esnafa da ekonomik anlamda yararı oluyordu. Ancak yeni başkan hiçbir ilçe sakinine sormadan ansızın bir gece bu mesire alanını kaldırdı. Bu doğru bir hareket değil ama yapacak bir şey yok."

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Palu Belediyesi, Şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Kaya Mesire Alanı'ndaki Kamelyaları Kaldırdı - Son Dakika
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