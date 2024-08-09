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Elazığ'da yüzde 97 bedensel engelli Tayfun Yazar, akülü sandalyesine kavuştu.

Elazığ'da bir yaşındayken çocuk felci geçiren ve yüzde 97 fiziksel engelli kalan Tayfun Yazar (27), akülü tekerlekli sandalye talebini Türkiye Sakatlar Derneği Elazığ Şube Başkanı Metin Fırat'a iletti. Başkan Fırat'ın girişimleri sonucunda duruma duyarsız kalmayan bir iş adamı bir adet akülü sandalye aldı. Akülü sandalye, Başkan Fırat tarafından Yazar'a teslim edildi.

Başkan Metin Fırat, "Tayfun kardeşimiz bizden akülü sandalye talebinde bulundu. Bu sandalye bir iş adamı tarafından alındı. Bizde gelip teslim ettik. İnşallah güzel günlerde kullanır. Bizde dernek ve engelliler adına, kıymetli iş adamlarımıza ve hayırseverlere çok teşekkür ediyorum" dedi. - ELAZIĞ