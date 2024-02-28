Elazığ'daki silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgada 6 tutuklama - Son Dakika
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Elazığ'daki silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgada 6 tutuklama

Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgada, 6 şüpheli tutuklandı. Olayda bir kişi yaralandı ve tedavisi ambulansta yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 6 şüpheli yakalandı ve tutuklandı.

28.02.2024 19:58
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Elazığ'daki silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgada 6 tutuklama

ELAZIĞ - Elazığ'da iki gurup arasında çıkan silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgada, 6 şüpheli tutuklandı.

Olay, Nailbey Mahallesi Yeşildere Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Çıkan tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Silah, bıçak, taş ve sopaların kullandığı kavgada bir kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan şahsın ambulansta tedavisi yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada, 6 şüpheli tespit edilerek olayda kullandıkları tabanca ile birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Elazığ, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Elazığ'daki silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgada 6 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'daki silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgada 6 tutuklama - Son Dakika
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