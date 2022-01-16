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Elazığ depreminde torununu ve gelinini kaybetmişti, o günü hatırlarken cümle kurmakta zorlandı - Son Dakika

Elazığ depreminde torununu ve gelinini kaybetmişti, o günü hatırlarken cümle kurmakta zorlandı

16.01.2022 00:58
Elazığ depreminde torununu ve gelinini kaybetmişti, o günü hatırlarken cümle kurmakta zorlandı

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremde 14 kişinin hayatını kaybettiği Dilek Sitesinde 2 yaşındaki torununu ve gelinini kaybeden Abbas Yıldız, "24 Ocak geldiği zaman insanlar, o günü sürekli hatırlıyor.

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremde 14 kişinin hayatını kaybettiği Dilek Sitesinde 2 yaşındaki torununu ve gelinini kaybeden Abbas Yıldız, "24 Ocak geldiği zaman insanlar, o günü sürekli hatırlıyor. Yani o gece gerçekten çok vahim bir geceydi. Dilek Sitesinin olduğu yerden mümkün olduğu kadar geçmiyoruz. Geçtiğimiz zaman da insanın gözünün önüne geliyor. Zaten Dilek Sitesinin yerinde ev almamamızın sebebi buydu" dedi.

Elazığ'da 24 Ocak 23020'de meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde 25 binden fazla konut ağır hasar gördü. Depremde en çok can kaybı ise merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi'nde bulunan Dilek Sitesinde oldu, burada 14 kişi yaşamını yitirdi. Çöken binada anne Fatma Yıldız (29) ve oğlu Doruk Abbas Yıldız'ın (2) cansız bedenleri çıkartılırken diğer oğlu Miraç Yıldız (9) ise sağ olarak kurtarılmıştı. Dede Abbas Yıldız (62) gelini ve torununu kaybedişinin 2'nci yılında acı anları anlattı. Duygu dolu anlar yaşayan Yıldız, bazen cümle kurmakta zorlandı.

"Biz dışarı çıktığımızda bine çökmüştü"

Sürsürü Mahallesi'ndeki Dilek Sitesinde oturduklarını hatırlatan Abbas Yıldız, "Depremin sarsıntısında kimse kimseyi görmedi. O an kaç saniye sürdüğünü bilmiyorum. Biz dışarı çıktığımızda bizim karşı bina çökmüştü. O binada benim iki oğlum oturuyordu. Bir tanesinin çocukları köye gitmişti. Diğer oğlum da depremden 10 dakika önce hanımı ve iki çocuğu ile birlikte çarşıdan eve gelmişti. Çocukları bırakıp arkadaşlarının gitmişti. Biz de o hengameden toz dumandan ve karanlıktan göz gözü görmüyordu. O an oğlum da geldi ve dizlerine vurarak çocuklarının içeride olduğunu söyledi. Orada çalışma devam etti ve enkazda ilk önce benim torunum Doruk Abbas'ı çıkardılar. Ondan sonra annesini ve büyük torunumu çıkardılar. Bir torunumun durumu biraz daha iyiydi. Fakat diğerlerinden yarım saat sonra haber geldi. Maalesef ikisi de rahmetli olmuştu. 24 Ocak geldiği zaman insanlar, o günü sürekli hatırlıyor. Yani o gece gerçekten çok vahim bir geceydi. Dilek Sitesinin olduğu yerden mümkün olduğu kadar geçmiyoruz. Geçtiğimiz zaman da insanın gözünün önüne geliyor. Zaten Dilek Sitesinin yerinde ev almamamızın sebebi buydu" diye konuştu.

"İki yılımız doluyor, 24 Ocak geldiği zaman bu olaylar tazeleniyor"

Depremden sonra Elazığ olarak devletin şefkat elini hissettiklerini ifade eden Abbas Yıldız, "Sene 2022 depremin üzerinden iki yıl geçti. Deprem 24 Ocak 2020 tarihinde olmuştu. 24 Ocak geldiği zaman insanlar sürekli hatırlıyor. Depremler her zaman acıdır. Allah, insanlara, hiç bir ülkeye deprem yaşatmasın. İki yılımız doluyor, 24 Ocaklar geldiği zaman bu olaylar tazeleniyor, sürekli aklımıza geliyor. Depremin Elazığ'a hem maddi hem de manevi çok zararları oldu. Çünkü Elazığ yeniden inşa edildi. Elazığ depreminden sonra binlerce adet konut inşa edildi. Şu anda tahminen 17 bin konutu teslim ettiler. Hala yapımı devam edenler var ve bazı mahallelerde yıkımlar devam ediyor. Allah, bu devletin eksikliğini vermesin, özellikle cumhurbaşkanımıza sağlık sıhhat versin. Biz zaten iki yıla yakındır bu evlerde oturuyoruz herhangi bir ödeme yapmadık. Devlet her zaman vatandaşının yanındadır. Devlet çalışmayan, garibanların her koşulda yanındadır. Devlet sağ olsa millet sağ oluyor. Devlet olmazsa millet olmuyor, millet olmazsa devlet olmuyor" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

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Malatya, Elazığ, konut, Ocak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Elazığ depreminde torununu ve gelinini kaybetmişti, o günü hatırlarken cümle kurmakta zorlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ depreminde torununu ve gelinini kaybetmişti, o günü hatırlarken cümle kurmakta zorlandı - Son Dakika
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