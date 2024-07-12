Elazığ Gençlik Merkezi\'nden Sokak Oyunları Etkinliği

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Gençlik ve Spor Bakanlığı Elazığ Gençlik Merkezi tarafından sokak oyunları etkinliği düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Elazığ Gençlik Merkezi tarafından çocuklara yönelik programlar sürüyor. Bu çerçevede Mahalle Destek Gönüllüleri tarafından çocuklar ziyaret edilerek sokak oyunları oynandı. Etkinlikte çocuklar ile unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunları oynanarak, çocuklar ile keyifli anlar yaşandı. Düzenlenen etkinlikte oynanan oyunlar ile mutlu olduklarını ifade eden çocuklar, bu tür etkinliklerin sürmesini istedi. - ELAZIĞ